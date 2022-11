Policías de Edomex recibirán descuentos en hamburguesas 

Toluca, Méx.- Más de 25 mil policías y empleados de la Secretaría de Seguridad del Estado de México recibirán descuentos del 20% en la compra de alimentos en la cadena de restaurantes de comida rápida de MacDonald’s .

Esto luego de la firma de un convenio entre el secretario de Seguridad, Rodrigo Martínez-Celis Wogau y la sociedad de restaurantes Arcos Dorados México (ADMX) que opera bajo la marca y sistema de McDonald’s.

Francisco Boloña Holm, director general de Arcos Dorados México, resaltó el compromiso de la organización por generar un impacto positivo en las comunidades en las que operan bajo la marca McDonald´s.

“Hoy estamos entusiasmados nosotros como Arcos Dorados de celebrar no solo un convenio de colaboración, sino también el fortalecimiento de una estrecha relación para nosotros también cuidar de quienes nos cuidan. A través de esta iniciativa, buscamos contribuir con el bienestar de más de 25 mil funcionarios y elementos de seguridad que forman parte de la Secretaría de Seguridad del Estado de México”, aseguró Bolaña Holm.



Solo deben presentar su credencial de la SSP Edomex

Para acceder a este beneficio que consiste en otorgar un 20 por ciento de descuento a efectivos en campo y administrativos de la SS en el total de su compra, sólo es necesario que presenten su credencial vigente de la institución, o que porten debidamente el uniforme al momento de acudir a los establecimientos a realizar la compra de alimentos y postres de esta cadena.

Rodrigo Martínez-Celis Wogau afirmó que es una prioridad otorgar las herramientas que le permitan al personal llevar a cabo sus funciones de manera correcta, por lo que la firma de este acuerdo es una muestra de ello.

“Si no ponemos en el centro de la discusión, en el centro del trabajo, a la gente que está allá afuera, no vamos a poder seguir construyendo el país que queremos; si no les mostramos respeto, cómo esperamos que la gente haga lo que le toca. Les agradezco, es un gusto para nosotros trabajar con personas como ustedes y con una empresa como la que representan”, afirmó el secretario mexiquense de seguridad.

