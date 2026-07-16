Tras asegurar que urge una renovación total de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, especialistas advirtieron que se debe poner el ojo en el esquema de coinversión que realizará el Gobierno capitalino, el cual, consideraron, deja interrogantes sobre la participación de la iniciativa privada y los beneficios que obtendrán las empresas que financien parte del proyecto, por lo que debe transparentarse.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Ernesto Morua, maestro en Estudios Sociales, dijo que, más allá de respaldar la renovación, es indispensable conocer cómo funcionará el mecanismo de coinversión y cuál será la aportación económica del sector privado.

“La parte de la coinversión me genera dudas. ¿Qué es lo que van a ganar los privados? Por un lado, me resulta novedoso este esquema que está planteando [el Gobierno capitalino]. Sin embargo, pues me preguntaría ¿cuál es la aportación económica del sector privado? ¿Cómo se recuperará esa inversión y durante cuánto tiempo?”, expresó.

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Morua también planteó la necesidad de conocer qué mecanismos garantizarán que la participación privada no modifique el carácter público del Metro ni el derecho a la movilidad, además de preguntar si existirá un comité de seguimiento y evaluación que supervise el desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los contratos.

Añadió que el proceso de licitación deberá ser completamente transparente para evitar cuestionamientos similares a los que surgieron durante la modernización de la Línea 1 del Metro, ya que “hay que procurar que esta renovación sea lo más transparente posible y que nos deje infraestructura de largo plazo”.

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Mientras, el director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), Bernardo Baranda, consideró que el esquema de coinversión puede convertirse en una herramienta positiva si se ejecuta con transparencia y bajo criterios técnicos.

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“Hay que —obviamente— hacerlo bien, contratar a empresas con experiencia en este tipo de cuestiones y pues que se haga de una manera transparente, dando información a los usuarios también con las alternativas de cuando haya interrupciones en el servicio. Me parece muy interesante este esquema de coinversión, que puede ser utilizado en otros proyectos de transporte y de infraestructura en general”, remarcó.

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El lunes, el Gobierno de la Ciudad de México informó que la renovación de la Línea 3 del Metro, que corre de Indios Verdes a Universidad, arrancará en 2027 con una inversión de más de 40 mil millones de pesos y se desarrollará mediante un esquema de coinversión en conjunto entre la administración local y una empresa.

“La rehabilitación es impostergable”

Respecto a la modernización de la Línea 3, ambos especialistas coincidieron en que la intervención es impostergable debido a que se trata de una de las líneas más antiguas y con mayor demanda del Sistema de Transporte Colectivo.

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Morua destacó que la renovación integral permitirá sustituir vías, sistemas eléctricos, señalización y trenes, lo que ayudará a disminuir los retrasos en el servicio, mejorar la seguridad de los usuarios y evitar incidentes como los registrados en años anteriores. Apuntó que la incorporación del sistema de control CBTC fortalecerá el monitoreo y la operación de los convoyes.

Baranda, por su parte, afirmó que los trabajos deberán reflejarse principalmente en un incremento de las frecuencias de paso, una reducción en los tiempos de espera y una mayor confiabilidad del servicio.

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