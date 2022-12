Piden ayuda a León Larregui para exigir justicia por Sofía y Esmeralda

La madre de Sofia y Esmeralda, María Elvira Canchola, pidió apoyo al vocalista de Zoé, Leon Larregui, pues sus hijas tenían la ilusión de acudir a verlo.

Al término de la misa que se realizó a un mes de los hechos, justo en el lugar donde cayeron, la madre de la víctimas señaló que “quiero creer en que la justicia existe por primera vez”.

Señaló que ella está muerta en vida y que no descansará hasta que se haga justicia por la muerte de sus hijas, ya que ella no pidió estar en esa situación

Lee también: Alternativas viales para llegar al concierto de Bad Bunny o cruzar por el Estadio Azteca

“Voy a ir a todas las dependencias que sean necesarias, no me importa, tengo todo el tiempo del mundo. Sin mis niñas ya no tengo vida”.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

bmc