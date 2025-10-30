Huixquilucan, Méx.— Vecinos de este municipio presentaron un oficio ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que atienda la denuncia presentada desde el 16 de abril de 2024 por la contaminación constante del río San Joaquín y la presa El Capulín.

A más de un año y siete meses de la denuncia, señalaron, la dependencia federal no ha emitido una respuesta formal ni ha implementado acciones concretas para frenar el daño ambiental.

Los vecinos demandaron a la titular de la Profepa, Mariana Boy, información clara sobre los avances del expediente, la aplicación de medidas correctivas inmediatas y la supervisión de las fuentes de contaminación. Autoridades municipales dieron a conocer que comenzaron a instalar retenedores de basura en el río San Joaquín.