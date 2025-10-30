Más Información

Rescatan a más de 30 niños en albergue de CDMX; operativo ocurrió por denuncia de violación

"Ya se está solucionado la entrega de medicamentos" dice Rafael Gual, director de la Cámara de la Industria Farmacéutica en Con los de Casa

Rector de la UNAM llama a retomar clases presenciales; no nos dejaremos vencer por falsas amenazas ni presiones, dice

Levy está en libertad, pero con medidas cautelares: gobierno de México; se trabaja con Portugal para su entrega

Los Blue Jays de Toronto se imponen a los Dodgers en el Juego 5 y toman la delantera en la Serie Mundial

Simón Levy en tres actos: una llamada, un par de (supuestos) balazos y una aclaración; aquí el caso completo

Huixquilucan, Méx.— Vecinos de este municipio presentaron un oficio ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que atienda la denuncia presentada desde el 16 de abril de 2024 por la contaminación constante del río San Joaquín y la presa El Capulín.

A más de un año y siete meses de la denuncia, señalaron, la dependencia federal no ha emitido una respuesta formal ni ha implementado acciones concretas para frenar el daño ambiental.

Los vecinos demandaron a la titular de la Profepa, Mariana Boy, información clara sobre los avances del expediente, la aplicación de medidas correctivas inmediatas y la supervisión de las fuentes de contaminación. Autoridades municipales dieron a conocer que comenzaron a instalar retenedores de basura en el río San Joaquín.

