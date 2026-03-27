“Es la primera vez que venimos y sí conviene, sí está más barato que en el mercado de la colonia" dijo Víctor, habitante de Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, quien asistió al mercado de pescados y mariscos de la Nueva Viga a realizar sus compras de cuaresma.

A pesar de haber realizado casi una hora y media de camino, Víctor siguió el consejo de un familiar y fue a comprar pescado y camarones al mercado vecino de la Central de Abastos de la Ciudad de México, en Iztapalapa.

“No habíamos venido nunca, antes siempre comprábamos allá por la casa, como solo somos tres personas no se consume mucho y ya que venimos sí conviene comprar todo aquí”, mencionó.

En contraste, la señora Rosa indicó que encontró precios más altos. “A comparación del año pasado estoy gastando como 20% más, pero aun así conviene comprar aquí”.

Rosa quien acudió desde la alcaldía Benito Juárez dijo que este año observó que el aumento de precios fue principalmente en el pescado. “Llevo mil 700 pesos gastados y compré lo mismo que el año pasado, como 400 pesos más, subió más el pescado”.

Vendedores del mercado de pescados y mariscos indicaron que durante la temporada de cuaresma hay un incremento de los precios pero que éste proviene desde los distribuidores.

Jesús dijo que como cada año, los precios se ajustan entre 20% a 30%, pero a pesar de eso, las ventas durante Semana Santa son de las mejores del año.

“Sí, primeramente habrá buenas ventas, esperamos todavía a mucho creyente y a gente de buen diente”.

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