“Oiga, oficial, ¿por qué no agiliza el tránsito?, mire cómo está detenido y ya llevamos varios minutos sin movernos”, dijo un automovilista a un policía de la Ciudad de México, al que despertó mientras dormía en una patrulla.

“No se puede, es muy difícil hacerlo”, respondió el oficial. Molesto por la respuesta, el conductor tuvo que dar la vuelta y buscar otra alternativa para cruzar ese tramo.

El Periférico Oriente, en el límite de las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y el municipio de Nezahualcóyotl, se encuentra invadida por comercios ambulantes dedicados a la venta de carne, verduras y vehículos.

Pasar por ese tramo es casi imposible todos los días, principalmente durante las madrugadas y la “hora pico” entre las 5:00 y 8:00 horas, pues sólo hay un carril disponible para las unidades que provienen del sur o de otras zonas del oriente del Valle de México y en el sentido opuesto también.

El área de carnes del Mercado de San Juan es un escollo difícil de librar, sólo por pasar ese tramo de 400 metros de longitud, tardan varios minutos.

Recorrido por el mercado de carnes ubicado sobre el periférico a la altura de Calle 7 que cruza con la avenida Ignacio Zaragoza y donde automovilistas solo pueden utilizar un carril debido a la invasión de los comerciantes en la vía pública, Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

“Sí, algo, más que nada en las mañanas. Porque los carros están mal estacionados a los lados, no está libre; también por los puestos. Empezando del puente hasta donde termina tardas más o menos de 20 a 25 minutos, cuando realizas un tramo de cuatro a cinco minutos realmente”, dijo Alfredo Ordóñez, automovilista.

“Sí cuesta mucho trabajo pasar. Como 15 minutos me he tardado en pasar, está avanzando rápido, luego me tardo más, una media hora, una hora. Antes ya no dejaban poner ahí carros, pero ahora ya los dejan poner otra vez” comentó Rubén, quien circula por esta zona.

“De cierto horario a cierto horario sí [es complicado pasar] porque empiezan desde las dos, tres de la mañana y sí, la verdad que sí está complicado pasar porque hay mucha gente que viene a comprar y no se estacionan bien, les vale y se ponen a la mitad las camionetas, los tráileres y así están descargando”, mencionó Roberto Márquez, chofer de un carro de alquiler.

“Es intransitable, tanto de allá, como de este lado, precisamente por lo mismo, porque sí invaden carriles y se reducen y por eso se complica el tráfico. Veinte minutos, media hora a veces [tarda en pasar] por mucho, más o menos. Supuestamente han de tener permiso [los vendedores] porque pues no les dicen nada, no los quitan, inclusive los camellones igual están invadidos, está un poquito complicado”, dijo otro de los automovilistas.

Diableros que trasladan carne de un lado a otro de la acera, taqueros que acuden a comprar insumos para su negocio o amas de casa madrugadoras que llegan a surtir su despensa, son otros de los obstáculos que enfrentan los operadores de unidades particulares, transporte público y de carga cada vez que pasan por ahí.

“Yo llego de mi casa caminando, está del otro lado de la Zaragoza, vengo a comprar siempre aquí la carne porque está más fresca, es de mejor calidad que cuando la compro en otros mercados o tianguis”, expuso María Elena, vecina de la alcaldía Iztacalco.

“Venir en carro a comprar es muy difícil porque hay mucho tráfico y no hay lugar donde estacionarse, por eso venimos en Metro; además, es sólo una estación porque vivimos en la colonia Tepalcates y está cerca”, mencionó Ángel Benítez, uno de los clientes del lugar.

Las compradoras tienen que caminar por la orilla del carril lateral del Periférico Oriente mientras buscan la mejores ofertas del día y deben estar muy atentas para no ser arrolladas por un camión, camioneta, automóvil o motocicleta que pasan entre los puestos y entre los consumidores.

“¡Pásele, pásele, güerita, pásele, aquí es, aquí es, carne de gato porque es más barato!”, grita uno de los carniceros a las amas de casa que se detienen para ver el precio de la carne de res.

La carne es el atractivo principal de los visitantes, pero también pueden encontrar verduras, frutas, condimentos para la comida, ollas, cazuelas, cuchillos y un sinfín de productos.

También acuden muchos a comer tacos con los vendedores que llevan su triciclo y ofrecen gran variedad, desde la maciza a costillas de res, chistorra o chorizo. Pero esos vendedores también ocupan el carril lateral del Periférico Oriente para su venta.

No hay presencia policial en la zona, ni de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, ni de sus homólogos del Estado de México, o de la policía municipal de Nezahualcóyotl.

Las autoridades de ambas entidades han realizado operativos para retirar a los puestos y vehículos estacionados que invaden los carriles del Periférico, pero sólo son temporales, porque en cuanto se descuidan otra vez son colocadas las estructuras de los comerciantes con la mercancía que ofrecen a sus clientes que llegan por cientos desde las primeras horas del día, prácticamente todo el año.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció que el mayor problema se registra en el límite de la alcaldía capitalina de Iztacalco y el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl.

“Lo vamos a revisar, hicimos un operativo en 2019 que ayudó en algún momento, hay una concesión que se hizo para Periférico Oriente, pero va muy lenta esa construcción, en la idea de que pueda haber un segundo piso ya concesionado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hasta el [Aeropuerto Internacional] Felipe Ángeles que pasará justamente por atrás del aeropuerto que llega casi hasta Pantitlán y luego entra a Periférico Oriente”, explicó.

La mandataria capitalina informó que las autoridades de la Ciudad de México van a retomar ese tema que quedó en la Secretaría de Gobierno.

“Estamos trabajando de manera coordinada con la alcaldía Iztacalco, el gobierno central de la Ciudad de México y el del Estado de México, por medio de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad, para resolver de manera integral la problemática que se presenta en Periférico (calle 7).

“Se han tenido diversas mesas de trabajo para avanzar en el tema y se han tomado acuerdos importantes que pronto se verán reflejados en beneficio de la población de todas las demarcaciones involucradas”, expuso.

El alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda, dijo que “de nuestra parte existe la voluntad y el ánimo de que se resuelva está problemática social de muchos años y creo que la hay de todas las partes, incluso de los sectores que ahí convergen, por lo que estoy seguro que con la disposición y esfuerzo de todos podremos resolver los problemas”.