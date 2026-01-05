Naucalpan, Méx.— Los parquímetros instalados en zonas comerciales de Naucalpan continúan sin funcionar y permanecen en el abandono, cumpliendo 11 años fuera de operación, sin que hasta el momento exista una fecha definida para que sean reactivados.

Los dispositivos fueron suspendidos desde noviembre de 2014 por acuerdo del Cabildo y dejaron de operar oficialmente en 2015, tras concluir la concesión con la empresa Parking Meter, en medio de señalamientos por falta de transparencia en el manejo de los recursos durante la administración del entonces alcalde David Sánchez Guevara.

Actualmente, en colonias como La Florida, donde existen alrededor de 10 parquímetros, los equipos permanecen en desuso, como pudo ser comprobado por EL UNIVERSAL en un recorrido.

Los equipos se ubican en avenidas de Ciudad Satélite, La Florida, Naucalli, San Bartolo, Tecamachalco, la Unidad Cuauhtémoc y en el Palacio Municipal.

En junio de 2025, el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, informó que se reactivaría el programa de parquímetros de manera simultánea con la aplicación de infracciones de tránsito. Sin embargo, se retomó el cobro de multas viales, pero no el cobro de parquímetros.