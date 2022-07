Parque Ecológico El Ocotal y Zoológico de Zacango recibirán a felinos rescatados del santuario de Tlalpan

Ciudad de México, Méx.- Napoleón Fillat Ordóñez, director de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, informó que el Estado de México recibirá en el parque Ecológico El Ocotal y en el Zoológico de Zacango a especies del Santuario en Tlalpan, que serán atendidos clínicamente para después verificar cuáles pueden acoplarse en sus albergues.

En entrevista, explicó que cuentan con personal facultado para hacer el análisis sobre las condiciones de los animales, que fueron rescatados.

"Tenemos la capacidad de gestionarlos, estamos en completa disposición de atenderlos clínicamente, pues llegarán directamente a una cuarentena", dijo.

Explicó que no se trata de sacar a las especies para llevarlas a un lugar mejor, sino van a un área clínica, de cuarentena y de recuperación. Acotó que son dos espacios en los que hay posibilidad de recepcionar animales de este tipo.

Mientras que en el Ocotal solo hay especies nacionales, por lo que llevarán en su caso, pumas, ocelotes, jaguar, yaguarundi. Mientras que en Zacango podrían ir tigres y leones.

"Desde que Azúcar nos hizo saber que teníamos está situación, tenemos dispuesta una zona de cuarentena, comenzamos a hacer espacios a ver las cuarentenas disponibles. En clínica tener zonas de recuperación y en algunos albergues ver qué animales pueden acoplarse con otros", apuntó.

Precisó que no pueden ingresar a las especies rescatadas de forma inmediata, pues primero deben esperar a que una vez recuperados de salud, definir con cuál de la fauna albergada pueden convivir, pues no es tan fácil como llevarlos y que se reúnan, porque incluso entre perros que no se conocen, al juntarlos hay riesgos.

