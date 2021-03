PAN exige comparecencia ante el Congreso local del titular del C5 tras fallas de altavoces

El presidente de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Congreso local, Héctor Barrera Marmolejo, lanzó un ultimátum al titular del C5, Juan Manuel García Ortegón, para que ponga en orden al sistema de altavoces de la Ciudad y rinda cuentas sobre las recientes fallas en el sistema de alertamiento.



“Tienen el presupuesto suficiente y necesario para que esto no pasará y no hacen bien su chamba. Por lo tanto, están reprobados los del C5 y tiene que comparecer el titular ante el Congreso local, para rendir cuentas a los capitalinos sobre la negligencia pública que han suscitado”, afirmó.



En videoconferencia, el panista recordó que a lo largo de la Legislatura, ha presentado cinco puntos de acuerdo, que van desde exigir el funcionamiento al 100% de las cámaras de videovigilancia, dotarlo de mayor presupuesto, habilitar todos los altavoces y solicitar información sobre el funcionamiento del Sistema.



“Todo esto lo hemos solicitado desde antes de estas fallas, antes de estos errores y antes de que se ponga en riesgo a la población y emita un sistema de alertamiento, que tiene que funcionar perfectamente con mensajes puntuales y oportunos”, exigió el del blanquiazul.



Barrera Marmolejo estableció que los diputados locales tienen muchos cuestionamientos sobre las debilidades del C5, las cuales repercuten negativamente en la Ciudad al engañar sobre situaciones que no están sucediendo.



“Se tiene que dar mantenimiento a los altavoces, actualizar el software y dar seguimiento permanente al funcionamiento de este sistema. Nosotros denunciamos las fallas en 194 altavoces de acuerdo con el reporte mensual de 2019, pero el Gobierno no atendió”, denunció el panista.



Lee también: Altavoces de alerta sísmica fallan dos veces en 12 horas



Además, llamó al C5 a no seguir poniendo en riesgo a la población y el mal funcionamiento debe revertirse, porque en los acontecimientos de la semana pasada, muchas personas recurrieron a servicios médicos.



“Exponen deliberadamente a la gente para que salga de sus hogares cuando no hay sismo. Es un grave riesgo y es una gran responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México”, recalcó.



Insistió que no es suficiente la explicación que dio el titular del C5, de que falló uno de los servidores de la solución IP, utilizado para la difusión de la Alerta Sísmica, lo que generó que el audio de “simulacro” estaba cargado en lugar del audio oficial de la alerta sísmica.



El panista coincidió con el funcionario de que en ese servidor se alojan mil 948 altavoces, que emitieron el sonido de simulacro en 974 postes distribuidos en todas las alcaldías de la capital.

“No es suficiente con la supuesta renuncia de los dos servidores públicos responsables, sino que García Ortegón debe venir al Congreso local y dar una explicación de lo que verdaderamente sucedió, independientemente del trabajo que ya realiza la Secretaría de la Contraloría”, comentó el legislador.



Por ello, adelantó que este martes presentará un punto de acuerdo ante el pleno del Congreso de la Ciudad, para proponer la comparecencia del titular del C5, “porque no debemos permitir que repitan esta mala experiencia”, reiteró Barrera Marmolejo.

También lee: Tras fallas en alerta sísmica, Gobierno CDMX invertirá 126 mdp para reducir errores en altavoces del C5

lr/rdmd