Padecen usuarios renovación del Sistema Ecobici

El 14 de junio, el Gobierno de la Ciudad de México comenzó con la desinstalación de cicloestaciones como parte de la renovación del sistema Ecobici. Ante ello, usuarios han expresado su molestia por la falta de disponibilidad de bicicletas.

Marco Torres, quien utiliza este servicio para moverse de su casa al trabajo, se quejó porque en horarios específicos las bicis escasean. Esto aunado al mal funcionamiento de algunos módulos donde el teclado numérico no funciona.

“Por ahí de las ocho de la mañana, hora de mayor afluencia, no hay bicicletas e incluso como a las 6:30 de la tarde es difícil que encuentres en este tramo de Reforma [a la altura del Ángel de la Independencia], obviamente porque están todos los corporativos, pero fácil tienes que recorrer dos calles para hallar una que funcione. Es un servicio que pagas”, dijo.

Rafael Gaytán, quien también usa el servicio para llegar al trabajo, afirmó que no solamente ha tenido fallas con las bicicletas, sino con la tarjeta de movilidad y las estaciones.

“He tenido algunas fallas; por ejemplo, la tarjeta te asigna una bicicleta, pero en ocasiones ésta no sale. También me ha tocado llegar a una estación en la que quiero dejar la bici y está bloqueada. Y la más general, llegas a la estación y no hay”, refirió.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el director general de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable, Guillermo Ávila Reséndiz, confirmó que sí hay una afectación, pero es mínima, y expresó que por cada tres cicloestaciones que se quitan, tiene que haber una distancia máxima de 500 metros para dejar las más cercanas, a fin de afectar lo menos posible a los usuarios.

Ávila Reséndiz agregó que al inicio de la administración se observó que era necesario hacer un cambio en las cicloestaciones y bicicletas porque ya habían cumplido su clico de vida.

El funcionario recordó que en la actualidad existen 6 mil 500 bicis y 480 cicloestaciones; con la expansión se pretende aumentar a 9 mil 300 bicis y 683 estaciones de este tipo.

Una de las ventajas de la nueva red Ecobici, que será operada por el consorcio 5M2 y BKT, es que el diseño de las bicicletas es uno de los mejores y más novedosos del mundo, las cuales cuentan con certificación de seguridad ISO- 4210 y tienen un sistema de anclaje que no requiere cargar la unidad al iniciar o terminar los viajes, recalcó.