El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó sobre un nuevo sismo en la Ciudad de México, esta vez en la alcaldía Álvaro Obregón, con magnitud de 1.2.

Se registró a las 10:16 horas con Latitud de 19.38 y Longitud de -99.19. Hasta las 12:33 autoridades de dicha demarcación no se han pronunciado en redes sociales al respecto.

Cibernautas aseguraron que sintieron el temblor de la tierra en la colonia Mixcoac y alrededores. Además, algunos expresaron preocupación e intriga por los últimos microsismos que se han presentado en la capital del país.



“Otro evento geológicamente normal catalogado como evento intraplaca de Norteamérica por ajustes de esfuerzos en la planicie del Valle de México 1/n”, escribió un usuario de Twitter.



Vaya. Después de los tres #microsismos en la alcaldía #BJ de ayer, ahora un nuevo #sismo por la zona de #Mixcoac. Otro evento geológicamente normal catalogado como evento intraplaca de Norteamérica por ajustes de esfuerzos en la planicie del Valle de México 1/n. pic.twitter.com/JOZLYJFeau — Alan M (11en Max) (@AlMaXx8017) February 8, 2023



¿Por qué ocurren microsismos en la CDMX?

De acuerdo con Víctor Hugo Espíndola Castro, responsable de análisis del SSN, los sismos con epicentro en la CDMX son más comunes de lo que creemos. “Tenemos registro de sismos que se generaron en la Cuenca del Valle de México desde que se empezaron a registrar instrumentalmente, en particular en la Ciudad de México tenemos bastante sismicidad. Toda la corteza terrestre está llena de fracturas, la Ciudad de México no es la excepción y aunque la actividad sísmica no están cotidiana como en las costas mexicanas, sí existe”.

Para la directora del SSN, Xyoli Pérez Campos, los sismos que llegan a ocurrir en el Valle son intraplaca, pero corticales. “Se llaman así porque ocurren en la corteza superior y están dentro de otra placa que es la de Norteamérica. Generalmente estos sismos se originan a poca profundidad, pero independientemente de si son profundos o someros, lo que importa es la distancia que recorre la onda y los materiales a través de los que viaja”.

axl