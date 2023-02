Órdenes de aprehensión contra colaboradores, una persecución política: alcalde Taboada

El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, acusó “un montaje judicial y fabricación de cargos” en contra de uno de sus colaboradores cercanos y dos exfuncionarios de la demarcación, luego de revelar que se libraron órdenes de aprehensión contra ellos.

Aseguró que es información que la fiscalía capitalina, por órdenes del gobierno de la Ciudad de México “está tratando de ocultar para utilizarla política y electoralmente”.

En un video que difundió en redes sociales, el panista sostuvo que la persecución política en contra de su gobierno se ha intensificado a raíz de que manifestó su interés de contender por la jefatura de gobierno en el 2024.

“Es la única y verdadera razón por la que quieren encarcelarlos. Claudia Sheinbaum está construyendo una verdadera elección de estado”, dijo Taboada. Refirió que Adelaida, Víctor y Emilio “cuentan con todo mi respaldo” porque son personas profesionales.

Dijo que se abusa con la prisión preventiva y al mismo tiempo les violan las garantías del debido proceso, ya que se basan en denuncias anónimas y emiten órdenes de aprehensión, en lugar de citar a las personas para que de manera voluntaria acudan ante un juez a defenderse en libertad.



Incluso aseguró que, con la intención de intimidarlo, la Fiscalía le ha abierto carpetas de investigación, pero no le han permitido saber de qué se le acusa. “Las diferencias políticas se han convertido en persecución y en acoso permanente de todo el aparato del estado en contra de mi gobierno”, acusó Taboada.

Afirmó que la Fiscalía capitalina cubre con impunidad casos como la tragedia de la Línea 12 y Línea 3 del metro donde han muerto 27 personas y que ningún funcionario de Morena ha sido señalado por el colapso del Colegio Rébsamen donde murieron 19 menores de edad.

“No me voy a doblar, no me voy a esconder, los voy a enfrentar y les vamos a ganar para que nunca más en la Ciudad de México se persiga a un opositor”, concluyó.

La semana pasada, Ulises Lara, vocero de la fiscalía capitalina, informó que obtuvieron dos órdenes de aprehensión y cateo en contra de César "N", servidor público de Benito Juárez, y su colaboradora Elvia "N", quienes presuntamente solicitaban cantidades altas de efectivo para realizar alguna construcción en la demarcación en 2022.

TIENES QUE CONOCER LA VERDAD. Claudia Sheinbaum y su maquinaria opresora de Morena no quieren que yo sea candidato para la jefatura de la CDMX. Ahora fabricaron cargos para acosarnos a tres personas de mi confianza y a mí, pero no me voy a retirar y les vamos a ganar. pic.twitter.com/ISz9OV4eKx — Santiago Taboada (@STaboadaMx) February 16, 2023

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

rcr