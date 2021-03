“Orden de vacunación depende de llegada de dosis”: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que no puede informar las siguientes alcaldías a las que les tocará la vacuna contra el coronavirus, debido a que depende de la llegada de las dosis al país, por lo que pidió paciencia a la población.

“Hay muchas personas que dicen: ‘¿Por qué no nos informan cuándo inicia la vacunación en las alcaldías que faltan?’ No lo hacemos porque no tenemos la certeza de cuándo llegan las vacunas a la Ciudad de México.

“Como ustedes saben, el Presidente está haciendo su máximo esfuerzo y está pegado a ello para que lleguen las dosis (...) un poco más de paciencia, van a llegar a todas las alcaldías”, mencionó al anunciar la jornada de vacunación contra el Covid en Coyoacán y Tlalpan, mismas que comenzará este miércoles.

Sheinbaum recordó que en Iztapalapa hay alrededor de 285 mil adultos mayores, mientras que en Gustavo A. Madero son cerca de 235 mil personas, por lo que están buscando inmunizar a un territorio con una sola marca de vacuna, pero de ser necesario, será una combinación.

Al respecto, el coordinador del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Víctor Hugo Borja Aburto, mencionó que del 24 al 30 de marzo serán vacunados 251 mil 375 adultos mayores de 60 años y más de Coyoacán (Pfizer) y Tlalpan (Sinovac).

Reclamos

Por otro lado, el vicecoordinador del PAN en el Congreso local, Christian von Roehrich, exigió a la jefa de Gobierno incluir a la alcaldía Benito Juárez en la siguiente tanda de vacunación Covid-19, pues afirma que esta demarcación es la que tiene el mayor número de adultos mayores.

“Es lamentable que no estén siendo inmunizados y desconozcan para cuándo serán vacunados. Siguen exponiéndose al peligroso y mortal virus. Pese a que en Benito Juárez existe una amplia disciplina social y sanitaria, la pandemia está latente y el proceso de vacunación va muy lento”, acusó.

De esta forma, explicó, la vacunación en la Ciudad camina en pausas, lo que crea suspicacia acerca de que el gobierno y Morena intentan hacer coincidir estas fechas con la cercanía de la jornada electoral.

El panista insistió en que Benito Juárez debe ser considerada y no relegada del gobierno por el simple hecho de que es gobernada por el PAN, y no hagan lo mismo que en el Estado de México.