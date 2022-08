Nuevo proyecto del Estadio Azteca contempla obras de mitigación, dice Sheinbaum

“No vamos a autorizar nada que impacte negativamente si no habrá obras de mitigación, y a los desarrolladores entendemos que debe haber mejoras para el mundial del 2026”, dijo la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ante la oposición vecinal al proyecto del Estadio Azteca.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina explicó que el proyecto original para el Estadio Azteca fue modificado y que ahora hay otro donde se contemplan las obras de mitigación para la zona de pedregales, Santa Úrsula, así como Huipulco.

“Lo que se tiene que hacer es consensuar con los vecinos y vecinas el proyecto. No vamos a hacer nada que impacte negativamente…cuando fui a Huayamilpas me decían que va a subir el predial, el agua, no va a subir y si quieren se los firmo, no estaríamos de acuerdo. Hay cuestiones que no van con la verdad”.



Agregó: “Vamos a hacer algo donde los vecinos estén de acuerdo y que al mismo tiempo se mejore el entorno y lo que se requiere para el Azteca, y yo estoy convencida de que se puede llegar a un acuerdo”, aseguró.

La mandataria capitalina recordó que la Secretaría de Gobierno se encuentra en coordinación con los responsables del proyecto y los vecinos, pero aclaró que a los habitantes se les consultará y se les estará informando sobre los cambios y acciones.



lr