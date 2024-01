María Elvira Canchola Montoya, madre de Esmeralda y Sofía, las dos jóvenes que murieron en noviembre de 2022 tras caer en una coladera sin tapa en la alcaldía Iztacalco, lamentó que las autoridades capitalinas le cierren la puerta, una y otra vez, para acceder a la verdad y a la justicia en este caso.

Al acudir al Congreso de la Ciudad de México, en donde se discutiría un Punto de Acuerdo para solicitar a la Fiscalía General de Justicia capitalina hacer público el acuerdo reparatorio firmado con el padre biológico de las occisas, dijo que la han revictimizado y le han cerrado la puertas, pues no le han permitido conocer este acuerdo que fue firmado sin su consentimiento.

De igual forma, acompañada de diputados panistas y priistas, lamentó que también le cierren la puerta en el Congreso local, pues legisladores de Morena rompieron el quórum, por lo que este Punto de Acuerdo ya no pudo ser discutido durante la sesión de hoy.

“No es posible que tengamos que pelear de esta manera, nos revictimizan una y otra y otra vez. El peso de ya no poder ver a mis hijas sonreír y junto a mí en mi hogar ya es bastante, como padres y madres me pueden entender, no es posible que lleguemos a este lugar y no seamos escuchados, no nos escuchan, simplemente nos cierran las puertas”, apuntó con lágrimas en los ojos.

Dejó claro que este tema no se trata de partidos, sino de empatía.

“Llego a este lugar y lejos de recibir un apoyo de todos… no por partidos, porque no se trata de partidos, se trata de empatía y respeto. Como víctima he sido tratada como no tienen una idea y no es posible, creo que como víctima debemos ser tratados con empatía y respecto, todos y cada uno de nosotros; sin embargo, se me cierran las puertas una y otra y otra vez”, indicó.

Canchola Montoya sostuvo que como víctima tiene enojo y rabia porque la Secretaría de Obras y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) no le han dado la cara, y no hay responsables.

“Es obvio que todos sabemos quiénes son los responsables de que esa coladera no se tapara, por qué hacen que no ven, por qué hacen que no escuchan, por qué ese desinterés, porque no seré la primera, ni la última víctima que estaré aquí”, apuntó.

Al respecto, el diputado local del PAN Federico Döring lamentó que el Congreso le haya fallado a la familia de Esmeralda y Sofía, y reafirmó su postura de seguir exigiendo justicia.

Añadió que, de acuerdo al peritaje, se ha podido conocer que la responsabilidad de esta coladera sin tapa en Iztacalco, era del Sacmex, pero la Fiscalía se niega en dar avance a castigar al o los funcionarios responsables.

El coordinador del PRI, Ernesto Alarcón, se solidarizó con la familia y dijo que acompañará esta lucha desde lo legislativo. “Nos parece muy preocupante que, así como la señora Elvira, hay más víctimas que sus casos están congelados y no hay respuesta al dolor, y siga vigente la impunidad”.

