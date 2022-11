No se puede llevar a 1.2 millones de acarreados, dice Sheinbaum sobre asistencia a marcha de AMLO

Al afirmar que la marcha del presidente Andrés Manuel López Obrador quedará en los libros de texto, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, rechazó que las dependencias locales hayan movilizado a sus trabajadores, y aseguró que no se puede llevar a 1.2 millones de acarreados.



"En la Ciudad no hubo algo así, y si hubo alguna persona que se presente la denuncia. Digo, hasta hubo burlas, tú no puedes llevar 1.2 millones de acreedores a una manifestación y comportarse como se comportaron. La gente fue feliz y estuvo contenta y si hay alguna denuncia que se presente, siempre luchamos en contra de eso jamás vamos a utilizar esas prácticas".



En conferencia de prensa, la mandataria capitalina indicó que si hay alguna denuncia se haga mediante la Contraloría General de la Ciudad de México.

Lee también Estos famosos se han sumado a la marcha de AMLO en la CDMX

Marcha de AMLO en libros de historia

Sheinbaum aseguró que la marcha del presidente fue histórica, ya que nunca tanta gente había marchado para mostrar su apoyo al mandatario federal, incluso afirmó que quedará plasmado en los libros de historia.



“Es de los presidentes más queridos de la historia, cuando se había visto que un millón lo acompañaran, las muestras de cariño, el día de ayer se mostró eso y que estuvo protegido por la propia gente”, explicó.



Agregó: "Dije uno de los más queridos, porque Lázaro Cárdenas también era un Presidente más querido, pero evidentemente de la historia reciente (López Obrador) es de los más queridos. Quedará en los libros de texto es una marcha histórica".



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más

vcr