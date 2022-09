“No se le pueden entregar a un terrorista”: diputado migrante critica entrega de llaves de la CDMX a Julian Assange

El diputado migrante Raúl Torres precisó que el acto de ayer, donde se le entregaron las llaves de la Ciudad a Julian Assange, pone en jaque la relación de México con Estados Unidos y, además, se complica la relación comercial con toda la región de América del Norte.

“No podemos darle las llaves de la capital a un sujeto que es buscado por el principal socio comercial del país. Como diputado migrante, represento a los 94% de mexicanos que viven fuera del país en los Estados Unidos, te digo Claudia Sheinbaum, esta no es la forma de hacerte valer, no se le puede entregar las llaves a un terrorista que es buscado y más cuando debemos tener un mejor entendimiento con Canadá, con el occidente, algo que no entiende la 4T”, criticó.

Explicó que, en 2010, el mismo presidente de Estados Unidos , cuando era vicepresidente, Joe Biden, comentó que Julian Assange era un high-tec terrorist, pues, al filtrar los mensajes diplomáticos, Assange había puesto vidas en peligro y había dificultado que Estados Unidos llevara a cabo sus relaciones internacionales.

Por lo anterior, exhortó a que México y sus autoridades se mantengan al margen de acciones que puedan comprometer sus relaciones bilaterales y, principalmente, con su mayor socio político y comercial.

Antes de reconocer a cualquier extranjero en nuestro país, el panista exigió reconocer y apoyar a los capitalinos que residen en el extranjero y que se encuentran olvidados por el gobierno de la Ciudad de México.

“Morena no sabe de diplomacia, no conoce el mundo y le teme como López Obrador que ni siquiera tuvo la decencia ni el carácter político de acudir a los funerales de la reina Isabel II”, apuntó.



