“No se fabricarán culpables por caso de violación”

Al no contar con una imputación directa en contra de cuatro elementos de la policía capitalina presuntamente implicados en la violación a una menor de edad en la alcaldía Azcapotzalco, la procuradora capitalina, Ernestina Godoy, dijo que “no se fabricarán culpables”.

A más de 96 horas de que fuera interpuesta la denuncia por el ataque la madrugada del pasado sábado en la colonia San Sebastián, en la calle Nopatitla, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) no termina de agrupar la carpeta de investigación a pesar de contar con imágenes de cámaras e información que la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) remitió a la Fiscalía para la Atención de Delitos Sexuales.

Según el expediente número CI-FDS/FDS-4/UI-FDS-4-01/00487/08-2019, la cámara ID 13106 en la colonia San Sebastián observó a las 1:37:15 un vehículo similar al que describió la denunciante.

Al ser consultada sobre el estatus de la investigación, Ernestina Godoy dijo que aún no hay una imputación directa por parte de la víctima y que los elementos presuntamente implicados continúan bajo resguardo de la Dirección de Asuntos Internos de la SSC, pero enfatizó que: “Seguramente, si no hay imputación directa y no tenemos la posibilidad de integrar la carpeta con lo que tenemos para poder hacer una imputación, van a tener que regresar a su trabajo [los elementos]”.

La procuradora señaló que la dependencia a su cargo respetará los tiempos pero que sin haber imputación “no hay razón para que los separen” de la dependencia.

El lunes, la titular de la PGJ dijo que se reuniría con los familiares de la menor; sin embargo, no precisó si dicha reunión se llevó acabo, puesto que un día anterior la mamá y la chica se habían retirado pues estaban muy cansadas.

“Vamos a continuar con sus declaraciones”, externó Godoy Ramos.

Se sabe que la familia de la víctima de 17 años teme represalias de parte de uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por lo que no han imputado a los sospechosos de manera directa.