Autoridades capitalinas destacaron que el presupuesto de la Ciudad de México no es utilizado como arma política y que con la propuesta de Paquete Económico 2024, que se entregó ayer al Congreso local, se consolida el primer piso de la transformación en la capital del país.

Al presentar la propuesta en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, resaltó que prácticamente todas las instituciones tendrán un crecimiento en su presupuesto y destacó el aumento de 7.9% para las alcaldías.

“Nosotros no hemos, en estos cinco años, utilizado el presupuesto público como arma política como se hacía en otros gobiernos, porque nosotros sí gobernamos para todas y todos (…) todas las alcaldías, sin excepción, van a recibir mayores recursos, no sólo porque cumplimos con la Constitución, sino porque no utilizamos el presupuesto como arma política”, sostuvo.

El jefe de Gobierno, Martí Batres, recalcó que este paquete profundiza la transformación, garantiza la concreción de los proyectos, le da sustentabilidad al ejercicio de los derechos y “pone acento social para que todos los hogares se beneficien”.

“En el paquete 2024, las prioridades del gasto se concentran en los derechos, en la conclusión de los proyectos y en los compromisos que hice el pasado 6 de octubre frente al Congreso”, expuso.