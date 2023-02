“No hay mayor problema”, dice Sheinbaum sobre microsismos en la CDMX

Tras el microsismo de 1.5 grados con epicentro en la capital, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no hay mayor problema, pero que se citará al grupo de expertos en sismos que se creó hace dos años para conocer su opinión.

“Se va a buscar a este grupo de trabajo que se había formado, pero tiene que ver con un movimiento normal de fallas locales y por eso tienen una magnitud tan leve, el tema es que se sienten porque el epicentro está aquí, no hay mayor problema, pero de todas maneras se va a citar a estos expertos para saber cuál es su opinión”, mencionó en conferencia de prensa.

A pregunta expresa sobre si hay algo que temer con este movimiento telúrico que se registró en la alcaldía Coyoacán y que pudo ser percibido en Benito Juárez, la mandataria capitalina aseguró que “no, nada, no hubo problemas”.

En ese sentido, Sheinbaum recordó que hace dos años se registraron una serie de microsismos, principalmente en Álvaro Obregón, por lo que fue creado un grupo de expertos con la Red Ecos de la Secretaría de Educación local, el cual determinó que no había un alertamiento particular sino es “reacomodos” y que no suena la alerta sísmica porque son de baja magnitud.

“Hace como dos años hubo en Álvaro Obregón de estos microsismos que son “reacomodos” así lo mencionan los geólogos y en ese entonces hicimos un grupo de trabajo con científicos para que nos vinieran a explicar porque eran estos (…) vinieron diversos científicos, y esencialmente dijeron que lo que teníamos que hacer es lo que normalmente hacemos con las alertas, no suenan las alarmas porque son de baja magnitud”, mencionó.

