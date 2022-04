“No habrá una nueva Constitución en Edomex”: PAN rechaza iniciativa de Morena

Toluca, Méx.- El Estado de México no necesita una nueva Constitución política, señaló el diputado Enrique Vargas del Villar, coordinador del grupo parlamentario del PAN en la legislatura mexiquense al cuestionar la iniciativa de Morena.

“No habrá una nueva Constitución” en esta entidad porque no se necesita, indicó el legislador panista. Además, este es un tema muy importante, que puede ser visto de manera parcial y obedeciendo intereses partidistas, apuntó Vargas del Villar.

El proyecto de una nueva Constitución aún no lo conocen las y los coordinadores de las fracciones legislativas.

“Lo que sí se conoce son las reuniones que realizaron por el estado diputadas y diputados, así como presidentes municipales de Morena, para disfrazar su farsa y decir que es necesario un nuevo ordenamiento”, afirmó el panista.



Además, Vargas del Villar afirmó: “Reitero, no habrá una nueva Constitución para el Estado de México”.

Vargas del Villar refirió que la nueva Constitución que pretende Morena no se necesita, además de que “su supuesto ejercicio de Parlamento Abierto fue un rotundo fracaso, porque los mexiquenses no lo conocieron y, por lo tanto, no participaron, salvo los grupos afines a Morena, partido que no termina con sus ocurrencias, mismas que Acción Nacional no respaldará”.

El coordinador de los diputados panistas reiteró que Morena intenta “hacer del tema de la Constitución del Estado de México un asunto con fines políticos que no les va a resultar, porque en el Congreso mexiquense no sé avalarán ocurrencias ni caprichos”.

