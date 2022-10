No existe posibilidad de que abandone Morena, asegura el senador Higinio Martínez

Ecatepec, Méx.- El senador Higinio Martínez Miranda reiteró que no existe posibilidad alguna de que abandone Morena para incorporarse a otro partido y lo apoye para el proceso electoral del próximo año en el Estado de México, donde se renovará la gubernatura el 4 de junio.

Después de que se llevó a cabo el proceso interno del partido guinda en el que se designó a la extitular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, como coordinadora de los Comités de Defensa de la 4T, el político texcocano reapareció en un evento público y afirmó que continuará en Morena y trabajará para que consigan el triunfo en las urnas la próxima primavera.

“No hay ninguna posibilidad de que yo vaya a otro lado y que apoye a la traición, a la corrupción que ha representado el PRI, el PAN y el PRD, estoy donde debo estar y estaré con Morena”, dijo durante el Primer Informe de actividades de la diputada local por el distrito 8 de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss.

“Estoy trabajando para que en verdad el 2023 y el 2024 tengamos gobernantes en el Estado de México, en el país y en este municipio, que puedan y tengan que saldar la deuda que tienen, principalmente con Ecatepec. Desde el municipio que me toque trabajar lo haré”, expresó.

Reconoció que los gobiernos de los tres niveles de gobierno le han fallado a los habitantes de Ecatepec.

“La 4T tiene un pendiente, para resolver el agua, faltan dos años, espero que se voltee a ver a Ecatepec desde el gobierno federal, hay pendiente del gobierno del estado que no hace lo que se comprometió y hay pendiente del gobierno municipal”, mencionó.

La diputada Azucena Cisneros Coss expuso que para sacar adelante a Ecatepec, del rezago que dejaron 90 años de administraciones del PRI, se requiere un buen gobierno que haga equipo con la gente y todos los sectores, y no sectarismo, exclusión y falta de interés por el pueblo.

Lamentó que en Ecatepec con casi dos millones de habitantes, el 87 % se siente inseguro, más de la mitad vive en pobreza y 20 % en pobreza extrema, el 86 % reclama por baches, 66 % sin alumbrado y 50 % con escasez de agua a causa de 90 años de gobiernos del PRI que hicieron “una maquinaria de pobreza”, que se llenaron los bolsillos y corrieron del lugar del que solo se sirvieron.

La legisladora de la Cuarta Transformación afirmó que no debe permitirse que regresen los que no han querido a Ecatepec ni a su gente, por eso será un momento histórico lograr que con la 4T se gobierne de abajo hacia arriba, con un buen gobierno que haga equipo con la gente y todos los sectores y los incluya en la transformación: empresarios, trabajadores sindicalizados y de confianza, iglesia, escuelas, partidos políticos, líderes sociales y organizaciones.

“Se equivoca quien piensa que solo puede, con sectarismo, exclusión y sin interés por la gente, así no, así es imposible avanzar, no es cualquier municipio, no es cualquier territorio, es Ecatepec inconmensurable”, afirmó la diputada Azucena Cisneros.

Recordó que desde el 2018, cuando fue la legisladora más votada de Ecatepec, se ha conformado una organización comunitaria con comités de base, lo que permitió su reelección en el 2021 gracias al voto y confianza de más de 50 mil ciudadanos, principalmente en el Distrito 8, el más morenista de todo el municipio.

“Llegar al Congreso me hizo pensar en la posición que debía regir mi paso, no hubo duda, el camino es atacar los problemas estructurales del Estado de México, la corrupción. La gente, los ciudadanos me piden ser su voz en el Congreso, sin miramiento, sin tapujos, la gente quiere que se enfrente a los que han hecho tanto daño al estado, los que se han robado el dinero, los que no saben más que hacer carreteras concesionadas para que pague el pueblo, que solo saben endeudar al estado y forman parte de los escándalos del país”.

