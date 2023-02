"No es un asunto de acceder a un puesto": Sheinbaum llama a seguir luchando por el bienestar del país

Ante jóvenes y líderes políticos, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado para seguir luchando por el bienestar del pueblo de México, pues aseguró que no es un asunto de acceder a un cargo público.

"Nuestro compromiso es seguir luchando y no porque yo sea jefa de Gobierno, he dejado de luchar, yo sigo luchando por el bienestar del pueblo de México, y cualquiera de nosotros, particularmente los jóvenes".

Durante el Seminario Político "Relevo Generacional", a cargo del diputado federal Miguel Torruco Garza, Claudia Sheinbaum aseguró que el poder ante un cargo público solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás, ya que es la esencia de la Cuarta Transformación.

También lee Presentan “Ley Montse” para castigar con cinco años de cárcel a quien ayude a escapar a feminicidas

"No es un asunto de acceder a un puesto, de querer ser hoy diputado, diputada, senador, senadora, gobernador o gobernadora, regidor o regidora, si no es un asunto de que el poder es virtud solo cuando se pone al servicio de los demás y que la vida tiene sentido cuando construimos nuestra vida para ponerla al servicio de los demás esa la esencia Cuarta Transformación de la Vida Pública de México, este es el momento histórico que estamos viviendo y por eso estamos orgullosos de ser protagonistas de este cambio verdadero", indicó en el Teatro de la Ciudad de México.

Ante gritos de "presidenta, presidenta", Claudia Sheinbaum aseguró que en pleno 2023 se vive un momento "estelar" en la vida de México por el avance del proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que los que buscan estar en este "Relevo Generacional" no deben olvidar la historia del país.

"La política es transformación o no es política de la Cuarta Transformación", aseguró.

También lee Pese a estar prófugo, Von Roehrich cobró casi 160 mil pesos como diputado en Congreso CDMX

Sheinbaum mencionó que la democracia se está construyendo cuando la oposición menciona que "el INE no se toca", ya que la Cuarta Transformación no olvida el fraude electoral del 2006.

"Cuando dicen que "el INE no se toca" en realidad lo que se está construyendo es más democracia porque a nosotros no se nos olvida el fraude electoral del 2006 y la compra de votos, porque quien ganó la democracia en el 2018 no fue el INE ni los consejeros del Instituto Nacional Electoral ni fue gracias de Dios, fue el pueblo de México", indicó

Durante el evento estuvo presente la secretaria de Bienestar del Gobierno de México, Ariadna Montiel Reyes; la secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, Luisa María Alcalde Luján; el secretario de seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch; el director general del Seguro Social, Zoé Robledo Lujan; el director General del Instituto de la Juventud del Gobierno de México, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez; la diputada federal, Andrea Sánchez Treviño; la senadora local, Citlalli Hernández Mora; y la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Aleida Alavez Ruiz.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana y muchas opciones más.

asgs