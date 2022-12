"No es dolor, es fe": Valentino le cumple su manda al llegar hincado a la Basílica de Guadalupe

"No es dolor, es fe, ella (La Virgen) me cumplió y le tengo que cumplir y darle muchas gracias a ella", señala Valentín, quien llegó hincado a la Basílica de Guadalupe para dar gracias por la salud de su hija.

Con mucho cansancio comenta que llegó desde Puebla y que metros antes de llegar a la Villa se hincó y comenzó su marcha.

Al lado de él, sus familiares lo auxiliaban y personal de protección civil se acercó para brindarle ayuda, pero no fue necesario, pues solo había cansancio, pero mucha fe.

Relata que prometió entrar tres años de rodillas a la Basílica de Guadalupe si la Virgen le concedía el milagro de que su hija naciera bien.

"Porque mi hija nació bien, me la mandó completita, es mi último año. No pudo venir mi hija, entro todos los años de rodillas con ella. Tengo dos niñas y con cada una de ellas he entrado tres años de rodillas con ellas, no pude traer a la chiquita, pero vengo a darle gracias", comenta.

Asimismo, recalca que en total ya lleva 16 años asistiendo a la Basílica de Guadalupe y que pide por su salud y la de sus seres queridos, principalmente.

Señala que la fe es si motor y le da fuerza para cumplir con estas mandas.

Como él, cientos de personas ingresaron de rodillas al templo mariano, que es uno de los más importantes del mundo para los católicos, y que cada año es visitado por millones de fieles.

Hay misas cada hora y en el atrio miles de fieles descansan tras su duro peregrinar, que en algunos casi duró días.

