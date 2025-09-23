Chalco, Méx.— Los conductores de motocicletas y otros vehículos que invadan el carril exclusivo del Trolebús Santa Martha-Chalco deberán pagar 6 mil 514 pesos, anunció el gobierno municipal.

La alcaldesa Abigail Sánchez dijo que la medida se aplica para evitar accidentes por ocupar el espacio destinado para las unidades articuladas, pues desde mayo a la fecha se han registrado percances provocados por los automotores que no respetan el área del sistema de transporte público.

Las autoridades locales, estatales y de la Ciudad de México han lanzado una campaña de concientización entre los conductores particulares y del servicio público para que se abstengan de circular por el carril confinado del Trolebús, porque además de pagar la multa, su vehículo puede ser retenido.

“Evita esta #Multa o la retención de tu vehículo. Respeta el carril exclusivo. Recuerda que el Trolebús es un transporte público masivo, por lo que tiene prioridad en circulación, además de que, por sus dimensiones, es más difícil de frenar que un auto convencional.

“Cuida tu economía, tu vida y tu tranquilidad, respetando el Reglamento de Tránsito. La responsabilidad de no invadir el carril confinado es individual; evita multas y malos ratos por querer ahorrarte uno minutos”, es uno de los mensajes que difunde en sus redes sociales el ayuntamiento de Chalco desde hace unos días.

Esta medida se implementó para proteger el sistema de transporte que conecta Chalco con la Ciudad de México, reiteró la edil.

El 18 de mayo pasado inició operaciones la línea del Trolebús Santa Martha-Chalco y unas horas después se presentó el primer accidente en el territorio de Chalco, cuando el conductor de un automóvil particular invadió el carril confinado, no hubo lesionados.

Los operadores dijeron en los primeros días que los principales problemas que enfrentaban eran con los que tripulaban motocicletas, coches privados y automotores concesionados de otras rutas. En menor medida de bicicletas o scooters.

Esa situación prevalece en mayor medida en Chalco, porque la ruta está trazada en colonias de alta densidad poblacional y muchos de los conductores utilizan el carril del Trolebús para transitar más rápido, pero se exponen y también a los usuarios del transporte público.

Donde no hay reportes de invasión de carril es sobre la autopista México-Puebla, porque en el tramo que inicia en la salida de la estación Santa Martha hasta la avenida Solidaridad hay muros de concreto que dividen la ruta del Trolebús de los otros vehículos, informó el gobierno de Chalco.