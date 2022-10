Mujeres detienen a presunto agresor en Naucalpan: Nos manosea y acosa

Naucalpan, Méx.- “¡Nos manosea, acosa y se quiere meter a nuestras casas!” afirman mujeres de la colonia Mancha I, quienes esta mañana detuvieron al agresor y pidieron al apoyo de la policía municipal, no obstante en el Ministerio Público , “no quieren iniciar la denuncia, porque la agresión no ocurrió hoy”, afirmó Verónica una de las denunciantes.

Esta mañana un grupo de mujeres de la colonia Mancha I ubicaron a un hombre que las ha venido agrediendo, “a partir del miércoles este tipo me agarró me manoseó, se quiso meter a mi casa y como no soy la única a la que ha acosado, mis vecinas y yo hoy lo vimos y lo detuvimos”, relató una de las mujeres en las puertas del Centro de Justicia de la Fiscalía General de Justicia de Naucalpan, donde el hombre permanece en la patrulla 20-3516 de la policía municipal.

“La MP no quiere tomar nuestra denuncia, porque dicen que hoy no nos agredió y lo van a dejar libre”, lamentó Verónica quien cuestionó “¿quieren que nos lesione o mate para que puedan actuar?”, en este municipio que tiene Alerta de Género por Feminicidio.

