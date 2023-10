Aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y líderes de partidos políticos reaccionaron a la encuesta que ayer publicó EL UNIVERSAL.

El aspirante a coordinar la Defensa de la Transformación en la Ciudad de México, Omar García Harfuch, se dijo gustoso por los resultados de este ejercicio estadístico que lo ubican con una ventaja de dos dígitos en la contienda interna de Morena.

“Amanecimos con esta noticia que, obviamente a mí en lo personal me da mucho gusto recibir, siempre es una motivación porque quiere decir que la gente y los recorridos que estamos haciendo o las reuniones que estamos haciendo, están siendo bien aceptadas por vecinas, vecinos y distintos sectores de la sociedad”, apuntó en entrevista en el programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva.

La también aspirante y procuradora ambiental de la Ciudad de México, Mariana Boy confió en poder subir en las encuestas en los próximos días, y subrayó que se mantiene firme en este proceso interno.

“Confío en que pueda subir el porcentaje en estas semanas que vienen porque ya habrá mucho más conocimiento por parte de la gente, hay muchas personas que no me conocen, y el trabajo que he estado haciendo, desde el 29 de septiembre, es darme a conocer entre aquellas personas que no conocen a Mariana Boy”, aseguró.

“Sobre encuestas en otro momento”, aseveró el aspirante Hugo López Gatell. El exsubsecretario de salud pública también explicó que él no usará elementos de propaganda como espectaculares, bardas o rótulos para su campaña.

Externó que él posee un perfil similar al de Claudia Sheinbaum, por lo que tiene una “perspectiva amplia de lo que significa el gobierno”. “No es por presumir, como dice el clásico, pero yo tengo una formación académica y científica muy robusta, soy un fenómeno un poco parecido al de la doctora Claudia Sheinbaum”, indicó.

Clara Brugada, aspirante a coordinar la Defensa de la Transformación en la Ciudad de México, ganaría frente a aspirantes de la oposición, confió César Cravioto, vocero de la campaña de la alcaldesa de Iztapalapa con licencia.

En entrevista con EL UNIVERSAL, tras la encuesta que publicó este medio este lunes, Cravioto afirmó que el promedio de las encuestas marcan que la contienda está muy cerrada entre Omar García Harfuch y la edil con licencia, Clara Brugada.

Señaló que en el equipo de Clara Brugada no se descalifica ninguna encuesta, lo importante, dijo, es promediarlas, pues, advirtió que con tantas encuestas que se realizan no se puede decir cuál es la exacta o la más precisa, sino un promedio.

Buenas opciones de candidatos: PAN

El presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Atayde, dijo que la alianza opositora tiene muy buenas opciones de candidatos y candidatas.

Asimismo, señaló que en Morena por dedazo suben y bajan a sus corcholatas.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, sostuvo que “no es por presumir, pero la coordinadora (Claudia Sheinbaum) ya nos puso una meta. Vamos a ir por la mayoría calificada, y vamos a ir por las nueve entidades. A la oposición no le vamos a dejar nada”.

De acuerdo con la encuesta en vivienda de Buendía & Márquez en exclusiva para EL UNIVERSAL, que fue publicada ayer, en el Frente Amplio opositor, el primer lugar de los aspirantes lo ocupa la diputada federal panista, Margarita Zavala, con 14%; seguida del alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada y la edil con licencia de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas con 10% de las preferencias cada uno.

Del lado de Morena, la contienda luce más definida, según la encuesta, Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Ciudadana capitalina, aventaja por 12 puntos a la alcaldesa con licencia de Iztapalapa, Clara Brugada (39% a 27%).