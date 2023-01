“Morena retendrá el Gobierno local en 2024”

A pesar de la alianza entre el PAN, PRI y PRD, Morena retendrá el Gobierno de la Ciudad de México en 2024, pues así lo señalan la mayoría de las encuestas, refirió la mandataria Claudia Sheinbaum.

Durante una sesión de preguntas y respuestas tras anunciar más puntos de WiFi en el transporte público, apuntó que en la alianza opositora primero deben ponerse de acuerdo sobre el partido que postulará al candidato; mientras que en Morena, dijo, se definirá por encuesta.

“Aquí hay [en Morena] mucha gente de primera que puede competir por la Jefatura de Gobierno, de primerísima, del otro lado pues tienen que resolver qué partido los va a representar, porque ya hubo un anuncio, en su momento, de que en el Estado de México iba el PRI y de que en la Ciudad iba a ir el PAN; entonces pues no sé cómo le va a hacer el PRI, no sé si ya estén de acuerdo los priistas de la Ciudad en eso, eso tienen que resolverlo ellos, aquí pues no hay ningún problema, porque en el caso de la Presidencia, alcaldías, diputaciones, pues es por encuesta, independientemente del partido político, es por encuesta”, aseguró.

Apuntó que la Ciudad es democrática y de derechos, no quiere regresar al pasado de la corrupción ni tampoco quiere voltear a la derecha.

Cuestionada sobre si tiene a algún favorito para encabezar la candidatura de Morena en la Ciudad, dijo que no.