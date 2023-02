Morena pagó a provocadores para protestar: Cuevas

La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, acusó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de “mandar” a personas a su domicilio el domingo pasado para amedrentarla, así como a personas cercanas al secretario de Gobierno, Martí Batres.

Con pancartas y una serie de videos que se grabaron el domingo pasado, cuando vecinos y sonideros —que fueron retirados del kiosco Morisco en la colonia Santa María la Ribera— se manifestaron frente al domicilio de la alcaldesa, Cuevas explicó y detalló que quienes acudieron a esa protesta no son de la zona, señalando que varios de ellos, incluso, trabajan para Morena.

“No son vecinos de la Santa María, no son adultos de la tercera edad, fueron provocadores pagados y enviados por la jefa de Gobierno, los mandaron a hostigar, a molestarme en mi casa, todo porque sigo trabajando y haciendo las cosas bien. Definitivamente, mi temperamento y mi forma de ser no me permite estar en un lugar que genera tanto problema, tanto odio, tanta violencia, así no es la vida, la vida no es eso”, detalló la alcaldesa al tiempo que adelantó que para 2024 se retirará de la política.

Advirtió que trabajará desde su trinchera, para evitar que Sheinbaum llegue a la Presidencia de la República, y afirmó que para las próximas elecciones la Ciudad de México será recuperada por la alianza opositora, pues los capitalinos ya están cansados de los políticos tradicionales y de Morena, “de eso me encargo yo”, sentenció en conferencia de prensa.

La alcaldesa recordó que luego del altercado del domingo con sonideros cesó a dos funcionarios, quienes, dijo, eran personas de toda su confianza.

“Me cortaron dos brazos y eso no es justo. Ahora me pregunto, ¿qué has hecho tú, Claudia Sheinbaum?, ¿a quién has cesado por una situación similar?, ni al contralor, ni al personal del Metro o al de coladeras, cuando apenas ayer murió un motociclistas por fallas en una alcantarilla, en cambio, yo tengo que castigar a mi gente”, expresó.

Los funcionarios a los que dio de baja son Salvador Santiago Salazar, director general de Gobierno, y Ariel Francisco González Gama, director de Imagen y Mantenimiento del Espacio Público.