Morena llama a dejar de lado las mezquindades

El presidente de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez, pidió a los militantes del partido guinda unidad y dejar de lado las mezquindades.

Al encabezar el 11 aniversario de la constitución de Morena como asociación civil, en el que no faltaron algunos gritos de “¡Presidenta! ¡Presidenta!”, para la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el líder partidista precisó que la capital del país requiere de una militancia unida, pues la derecha lanzó una embestida fuerte y decidió atrincherarse en la Ciudad, por lo que los dirigentes y líderes del guinda requieren cuidar la Ciudad, anteponiendo los intereses personales.

“Nosotros representamos causas democráticas, ellos representan negocios y ambiciones de la oligarquía, entonces frente a esas dos opciones que tiene la Ciudad, pues no hay espacio para mezquindades, no hay espacio de ‘no, a mí ya me toca ese distrito’, ‘no, no, el mío tiene que ser’; no, tiene que ser el o la compañera que mejor represente esas causas, que mejor represente al movimiento, porque lo que está en riesgo es la vida, no mi pedacito, no mi parcela. Entonces, les pido a todos mucha generosidad, les pido unidad e inteligencia”, apuntó.

Subrayó que en su partido deben dejar de lado las trivialidades, nimiedades y el pensamiento de “y a mí qué me toca” y “yo dónde voy a ser candidato la próxima vez”, pues, dijo, el bien superior es la transformación del país, “para eso formamos Morena”.

El presidente del consejo estatal de Morena en la Ciudad de México, Francisco Chíguil, destacó que es la unidad la que les garantizará el triunfo en la Ciudad y en el país. Precisó que el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador debe servir para continuar con el cambio y la transformación del país: “Lo más importante es que este gran proyecto de nación se consolide”.