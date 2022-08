"Morena está creciendo y no pinta el MC"; Tomás Pliego respeta resultados de encuesta de EL UNIVERSAL sobre CDMX rumbo al 2024

El presidente de Morena en la Ciudad de México, Tomás Pliego, aseguró que a su partido no le preocupan las encuestas, pero sí los ocupa.

Hoy EL UNIVERSAL publicó una encuesta de Enkoll en donde se señala que Movimiento Ciudadano (MC) avanzó cuatro puntos en la intención de voto para elegir al próximo jefe o jefa de Gobierno de la Ciudad de México en el proceso electoral de 2024; mientras que Morena, en alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), perdió el mismo porcentaje.

Ante esto, el dirigente de Morena apuntó que todas las encuestas son valiosas y el común denominador en todas ellas es que su partido va a la cabeza.

“Me llaman la atención dos cosas: en todas (las encuestas) Morena va arriba, lo cual es una verdad que no se puede negar… De acuerdo a esas encuestas, como en la que publican hoy, Morena está arriba y ha estado teniendo un crecimiento, Morena está creciendo y no pinta el MC, no crece el MC”, recalcó.

Y añadió: “Nos ocupan y las vemos todas con mucho respeto porque es el trabajo de especialistas en la materia, todas las revisamos, estudiamos, las tomamos en cuenta, al igual que las nuestras y también emitimos alguna opinión al respecto. Nos parece que la encuesta de EL UNIVERSAL es muy valiosa, la revisamos y la tenemos ahí para una mayor revisión a detalle y así todas las encuestas que se publican… pero no nos preocupan, si nos ocupan”.

