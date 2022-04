Morena CDMX anuncia operativo por consulta de revocación de mandato de AMLO

Pese a estar convencido que el pueblo mexicano, “va a dar una elección democrática de participación” el próximo domingo, durante el Referéndum Revocatorio, el presidente de Morena capitalino, Tomás Pliego Calvo, anunció un operativo para vigilar, supervisar, garantizar y, en su caso, denunciar que sean instaladas todas y cada una de las 4 mil 810 casillas en tiempo y forma.

Además, reveló que este sábado activaron un micrositio, que está en la página de internet de su partido, donde cualquier ciudadano puede visualizar con toda precisión cuál es la ubicación de su casilla, de acuerdo a la información del Instituto Nacional Electoral (INE), “quien no se ha difundido correctamente”, acusó.

En conferencia de prensa, indicó que luego de todos los obstáculos que se han presentado para la realización de este ejercicio, como es la instalación de sólo una tercera parte de las casillas, la falta de información sobre la ubicación de las mismas y el boicot que han ejercido tanto el INE, como del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), no van a lograr su objetivo para que fracase la participación ciudadana.

“Estamos convencidos de que el INE, el IECM y el PAN no van a lograr su objetivo, ya que en la Ciudad habrá una participación ejemplar de la ciudadanía al Referéndum Revocatorio. Prueba de ello, son los comentarios de la gente en la calle”, aseguró.



Falta de difusión

Reiteró el morenista que los organismos electorales no han hecho algo para promover el Referéndum Revocatorio y, para rematar, no han difundido la ubicación de las casillas, con el objeto de desestimular que la población pueda ejercer su derecho a ser tomada en cuenta.

“Vamos a denunciar al INE y al IECM, una vez más, en caso de incumplimiento por la no instalación de todas las casillas que corresponden. Vamos a estar vigilantes, porque el INE no está cumpliendo. Vamos a promover e informar sobre la ubicación de las casillas para que la ciudadanía esté informada”, detalló.

Asimismo, destacó que Morena en la Ciudad de México registró al 100% de los representantes de casilla -propietarios y suplentes-, en total 9 mil 620, lo cual deja claro que este ejercicio democrático es una prioridad para Morena.

“Cosa que no sucede en el caso del PAN, que apenas registró mil representantes de casilla, propietarios y suplentes, lo que representa el 10.4% del total. Ya no hablemos del PRI y del PRD que no registraron a un solo representante de casilla, lo cual demuestra que para estos partidos la democracia participativa no es importante”, denunció.



Acusan que promueven excursiones

De igual forma, el morenista acusó a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón García, promueve excursiones, con todo pagado por la demarcación, como un anzuelo para que la ciudadanía no participe el próximo domingo.

“Es una manera tramposa, engañosa y manipuladora la actuación de la derecha ante este importante ejercicio democrático, lo cual es común, ya que los conservadores se manejan de esa forma para desviar la atención y manipular, pero no lo van a lograr”, indicó.

Pese a todo esto, Pliego Calvo insistió que el próximo domingo, “el pueblo con su participación, va a dar una lección a los conservadores reaccionarios de derecha de la sociedad civil y de los partidos políticos”, enfatizó.

lr/rdmd