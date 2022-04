Cada vez es más frecuente que los llamados “montachoques” sean exhibidos por sus víctimas al tratar de cometer agravios en su contra de manera violenta.

Ahora fue en Toluca, Estado de México, donde una mujer captó el momento en el que los supuestos montachoques la agredieron cuando viajaba con su familia.

En las imágenes que fueron replicadas por varias cuentas en Internet se observa a varios sujetos que golpean en múltiples ocasiones su vehículo.

Uno de los agresores vestido de amarillo y con tabiques en mano aprovecha que los afectados no pueden moverse tras obstruir el paso con un vehículo, Nissan March color rojo con placas NUN 1988, para golpear la lámina del auto familiar, esto mientras sus cómplices observan la acción.

Ante esto la mujer grita: “Déjalo, déjalo que le peguen, déjalo”, mientras su perro ladra en repetidas ocasiones.

Posteriormente realiza una llamada telefónica para pedir ayuda. “¿Bueno? Me podrían mandar una patrulla, me están agrediendo en mi carro, por favor. Traigo una niña. Estamos en Toluca, ya tengo un reporte, pero me está golpeando y está golpeando a mi esposo”.

De acuerdo a reportes policíacos, el hecho ocurrió en avenida Pino Suárez, pasando Las Torres, en dirección al municipio de Metepec.



