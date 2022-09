Modernización de la Línea Rosa, con un avance de 15%

Al celebrar los 53 años del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que los trabajos de modernización de la Línea 1 llevan 15% de avance y ahora se colocan las nuevas vías.

“Tiene 15% de avance, ahora prácticamente se limpió todo el túnel y se están colocando desde el balasto y nuevas vías, es un nuevo sistema de colocación de vías, se arman en los talleres y después se van colocando por secciones de 18 metros. Después viene su fijación y nivelación”, comentó tras la colocación de los primeros rieles de la Línea Rosa en la estación Zaragoza, en compañía de directivos del Metro y de la empresa MEXIRRC.

Sheinbaum reiteró que a finales de febrero 2023 estará listo el primer tramo de la Línea 1, el cual va de Salto del Agua a Pantitlán. Y posteriormente iniciarán con el de Balderas a Observatorio.

“Estamos comprometiendo a la empresa CRRC y a las compañías que están incorporadas a este proyecto, y por eso venimos todas las semanas, personalmente venimos a supervisar los trabajos de la Línea 1 para asegurarnos que no hay ningún retraso”, dijo.

Durante la ceremonia de los 53 años del Metro, la mandataria capitalina reconoció la labor de los trabajadores del STC, ya que, dijo, el sistema de transporte es la vida de la Ciudad de México.

“El Metro no solamente es la vida de los trabajadores, sino la vida de la Ciudad, y sin los trabajadores del Metro este gran sistema de transporte no estaría funcionando y no sería lo que es hoy. A ustedes les debemos estos 53 años”, reconoció.

Al respecto, el director del STC, Guillermo Calderón, dijo que a 53 años de funcionamiento se moderniza con 47 mil millones de pesos con el proyecto Metro Energía, Centro de Control Central y la rehabilitación de la Línea 1. “El postergar más la renovación de la Línea 1 ponía en riesgo la confiabilidad de la operación”, refirió.