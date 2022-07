Miles abarrotan la L9 y hay largas filas en Trolebús

El cierre de un tramo de la Línea 1 del Metro, para su modernización, provocó que los usuarios afectados se las ingeniaran para tratar de llegar a tiempo a sus destinos y, quienes no viajaron en las unidades de la RTP, se volcaron a la Línea 9. Miles la vieron como la mejor opción aunque eso les implicara realizar tres o hasta cuatro transbordos.

“Pues voy a Chabacano y de ahí, tengo que atravesar toda esa línea para cambiarme a la azul y llegar a Bellas Artes, de ahí salgo y camino a mi trabajo", explicó Sandra, quien desde Neza se traslada al zócalo capitalino. Como ella, usuarios padecieron la suspensión de 12 estaciones de la Línea Rosa, durante ocho meses, por lo que las autoridades piden tomar las previsiones necesarias.

Afuera los intentos del personal que guiaba a los usuarios parecían insuficientes, pese a que ya sabían que hoy era el cierre. "Tenía que estar a las 9 en el trabajo, ya ni llegue, ese tiempo perdido no lo contempla a quienes se les ocurrió cerrar el metro o no sé porque lo hacen ahora y no en pandemia cuando había menos gente en la calle, como siempre, todo mal planeado”, dijo Rodrigo.

De acuerdo con las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, la afluencia en en la Línea 9 aumentó, y por ejemplo, en los andenes de las estaciones la ocupación llegó a un 90%.

Para abordar ahí eran largas filas, empujones y aglomeraciones. El recorrido de Pantitlán a Tacubaya fue de poco más de 40 minutos. Todas las estaciones estaban abarrotadas y en los transbordos más, simplemente era insuficiente para la alta demanda, pese al esfuerzo de los operadores del Metro quienes en solo un minuto llegaban por más gente y el tren, se llenaba en segundos.

“Pues ni modo, toca acostumbrarse a esto. Dice que va a durar un año y ni modo es parte de las mejoras que prometen, ya sabía desde la semana pasada que hoy empieza todo por eso me preparé, salí con tiempo de mi casa y creo si llego bien a trabajar, el asunto es que las horas de desmañanada nadie las paga, la otra opción es pagar un taxi, pero así uno ya no llega a la quincena”, dijo Martha, quien viajó en la Línea 9.

El caos duró casi tres horas, de las 7 a las 10, luego de eso el tránsito de miles de personas fue más fluido aunque ordenado y guiado por los funcionarios capitalinos.

Otra opción fue el Trolebús con dirección de Pantitlán- a Chapultepec que por momentos lució este lunes, con largas filas.

Aunque el servicio de RTP, que este lunes el Gobierno de la Ciudad de México, puso en marcha por el cierre del primer tramo, con un costo de cinco pesos, los pasajeros prefieren el trolebús que tiene una tarifa de 4 pesos de su salida de Pantitlán a Chapultepec o el Metrobús (6 pesos), aunque eso implique esperar formados para acceder a los vehículos.

Francisco López abordó la unidad del trole en Pantitlán para cumplir con su destino que es Mixhuca y aseguró que llegará tarde a su trabajo, “no les importa que los jefes nos regañen o nos llamen la atención”, comentó molesto.

Indicó que las autoridades no ayudan a agilizar el servicio. “Nosotros no comemos aquí, comemos trabajando. Llevo media hora esperando para subir. Hay otras opciones para llegar, pero ni para el taxi alcanza”, apuntó.

En tanto, Ofelia Chávez se enteró hace una semana del cierre de este primer tramo, por lo que probó el utilizar los camiones azules del trolebús, “el servicio es rápido, yo lo estuve probando. Me hice 45 minutos y quise probar desde la semana pasada, para checar tiempos de recorrido, voy a Chapultepec y desde ahí a Santa Fe”.

