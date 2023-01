Mi amiga está muerta, nadie me creyó: así vivió Aranza la muerte de Yaretzi en accidente de Línea 3 del Metro

Yaretzi Adriana Hernández Fragoso y Aranza Ramirez Coronel viajaban juntas en el vagón N.0469, con dirección a Universidad en la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México, mismo que fue impactado por otro tren y donde murió Yaretzi.

“Había muchos asientos vacíos, pero decidimos sentarnos en los últimos, los de hasta atrás, nos quedamos viendo a los ojos. Estábamos muy emocionadas. Estábamos platicando de cómo nos sentíamos, apenas nos habíamos abrazado”, relató Aranza, amiga de Adri desde la prepa para Radio Fórmula.

Aquel sábado las estudiantes, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Yaretzi de Artes Plásticas y Aranza de Desarrollo y Gestión Intercultural, se dirigían a una clase muestra de artes visuales.

Se citaron a las 8:40 de la mañana en la estación Deportivo 18 de marzo pero ambas llegaron tarde por lo que subieron hasta las 9:00 horas al tren que las llevaría hasta la estación Hidalgo para luego transbordar a la Línea 2 hasta Portales y llegar a la calle Cascada 144 en la colonia Banjidal.

Desde que subieron el tren frenó con fuerza y de imprevisto hasta Potrero.

Accidente en Línea 3 de Metro

En medio de una nube de polvo, gritos y chispas, Aranza comenzó a buscar a Adri, como le decían sus amigos de cariño.

"Escuché gritar a Adri, pero se fue la luz. El Metro iba chocando, se iba sacudiendo muy feo. Todos los demás también estaban gritando y yo estaba llamando a Adri", contó Aranza.

"Yo siento que mi cuerpo rebotó por todos lados y sí, cuando me pude parar sentí que había sido un milagro", Aranza terminó a la mitad del vagón.

"Intenté buscar a mi amiga, intenté tocar los brazos de las personas que estaban ahí. Pensé que todas las personas ahí estábamos vivas, pero cuando vi, ella era la única persona que estaba muerta en ese vagón", relató la joven.

En shock, Aranza lloraba y fue abrazada por otras personas mientras les decía que su amiga de la prepa había perdido la vida.

Durante varios minutos los heridos y pasajeros alumbraron el tren con la lámpara de sus celulares hasta que personal del Metro comenzó la evacuación.

"Le pedí a otra persona que me pasara el anillo de Adri. Me sentía muy mal porque tendría que estar alejada de mi amiga. Lo más que pude hacer fue buscar el número del vagón, no quería que el cuerpo de mi amiga se quedara ahí", pero tuvo que salir.

Caminó con un golpe grave y un hematoma del tamaño del fémur en la pierna.Trató de regresar.

“Mi amiga está muerta”, repitió varias veces a las personas que estaban auxiliando a otros, “Nadie me creía. Me decían: ‘A lo mejor se desmayó’".

Tras el accidente y luego que salió, su familia estaba afuera esperándola y fue atendida. "Ya se confirmó. Adri, tu amiga, sí, falleció en el accidente", le dijo una psicóloga.

Secuelas que dejó el accidente

Aunque no se sentía bien Aranza acudió a Naucalpan para despedirse de su amiga, pero no olvida las imágenes del accidente, los olores, tiene llantos repentinos y escalofríos.

El gobierno de la CDMX le proporcionó apoyo tanatológico, una vez a la semana por un mes tiene que acudir a consulta para sobrellevar la pérdida.

Aranza exige justicia por Adri, por lo que participará en una serie de acciones para pedir el esclarecimiento de la causa del choque y busca colocar junto a amigos y familiares de Yaretzi un memorial.





