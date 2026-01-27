Debido a que la alcaldía Miguel Hidalgo es la segunda donde los habitantes se sienten más seguros en la Ciudad de México, según los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) del Inegi publicadas el viernes pasado, el alcalde Mauricio Tabe entregó reconocimientos a los policías adscritos a la demarcación por este logro.

Aseveró que la seguridad de los habitantes de la alcaldía es la prioridad para su administración.

Recibieron este reconocimiento los jefes del Sector Tacuba, Polanco, Chapultepec, Sotelo y Tacubaya, además de la jefa Delta encargada de los cinco sectores.

Agradeció el desempeño y el trabajo que todos los días hacen los uniformados del programa Blindar Miguel Hidalgo para garantizar la seguridad de vecinos.

“Este esfuerzo vale la pena porque sí está cambiando las vidas de las personas que viven en nuestras colonias, este esfuerzo de resultados porque pasamos de ser la alcaldía número cuatro a una de las alcaldías más seguras. Nuestro propósito es ser la alcaldía más segura de toda la Ciudad de México, en eso estamos trabajando todos los días”, dijo durante la entrega de estos reconocimientos.

Indicó que los resultados de la Ensu del Inegi son resultado de una serie de acciones para brindar libertad a los vecinos, pues “si se sienten seguros, se sienten libres, y no tienen restricciones ni cambian su rutina”.

Tabe detalló que este logro proviene de acciones como duplicar el presupuesto de seguridad en la alcaldía, triplicar el número de policías y transformar los módulos de seguridad en las colonias en centros de monitoreo para aumentar la vigilancia en las calles.

Así como renovar el C2 de la demarcación, coordinar operativos con otras alcaldías para vigilar las fronteras de Miguel Hidalgo e iluminar las calles con el propósito de ser la entidad más iluminada de la Ciudad de México.

“Con todo este esfuerzo de Blindar Miguel Hidalgo, que no es una frase, sino un conjunto de acciones en donde nos tomamos en serio la seguridad, dedicamos recursos, dedicamos mucha atención y es el esfuerzo diario que hacemos todos los días porque nos ponemos una meta y no salimos de ese objetivo; y trabajamos todos los días para ser la alcaldía más segura”, dijo el alcalde panista. De acuerdo con los resultados de la Ensu, en la alcaldía, hoy, 6 de cada 10 personas se sienten más seguras.