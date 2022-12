Mexiquenses quieren alternancia en Edomex, dice Juan Zepeda tras encuesta de EL UNIVERSAL

Nezahualcóyotl, Méx.- El actual senador emecista Juan Zepeda avaló los resultados de la encuesta publicada hoy por EL UNIVERSAL, en la que Morena y su virtual candidata a la gubernatura, Delfina Gómez Álvarez, encabezan las preferencias electorales, porque reflejan lo que en diciembre del 2022 ocurre en el Estado de México.

“Muy reveladora y muy significativa la encuesta y los resultados, lo que rescato es que el ánimo de casi ocho mexiquenses de cada 10 ya están hartos del PRI, que quieren una alternancia y que están buscando quién pudiera ser esa alternativa. El rechazo marcado hacia el PRI y lo que representa, después me parece que el PAN y PRD, partidos que quiero puntualizar respeto mucho, al PRD lo respeto, lo quiero porque es mi cantera y me formé y al PAN es un partido que recordemos en el 2018 fuimos juntos y yo no soy ingrato, yo en la vida siempre me ha gustado cultivar la gratitud y le estoy agradecido al PAN por ese momento que coincidimos en un proyecto político”.

“Jamás voy a hablar mal del PAN y del PRD, mi gratitud a ambos partidos, pero es evidente que están anclados en un partido que es ampliamente rechazados y se refleja en las mediciones”, dijo.

El también dirigente estatal de MC comentó que ese instituto político es el que está creciendo más en el Estado de México.

“Por otro lado Movimiento Ciudadano es el partido que más está creciendo, prácticamente en estos escenarios yo arranco este proceso electoral, en caso de que yo fuera el candidato y así lo decidiera Movimiento Ciudadano del Estado de México prácticamente en la votación que terminé hace cinco años y eso para mí es muy alentador, es muy revitalizador, soy muy optimista, porque estoy partiendo prácticamente de la votación que generamos hace cinco años”.



Juan Zepeda consideró que Morena está en su techo y que ya no podrá crecer más de cara al proceso electoral del próximo año.

“Morena ya no va a crecer más, Morena y sus aliados creo que llegaron al tope y de ahí cuenta mucho una campaña, cuenta mucho las propuestas, cuenta mucho el ánimo social y a Morena le va a ocurrir lo que le ocurrió hace cinco años a quien llegó ganando la elección en el Estado de México en caída permanente, yo creo que Morena va a empezar a caer, ya no van a poder crecer más”, expresó.

Y los ciudadanos que buscan una opción ya saben que el PRI no lo es, entonces MC generará esa alternativa para los votantes, mencionó.

“Falta mucho, falta la campaña, faltan las propuestas, falta que la gente nos conozca porque todavía en el caso de Movimiento Ciudadano todavía falta que nos conozca un 43% y aún así traemos un saldo de opinión positivo en un 21%, creo que las condiciones están dadas para que en el 2023 Movimiento Ciudadano gane la gubernatura del Estado de México”, opinó.

El dirigente mexiquense de MC expuso que para la contienda del 2023 en el Estado de México ese partido no será testimonial, pues así lo demuestra la encuesta de Enkoll para EL UNIVERSAL.

rcr