El Sistema de Transporte Colectivo (STC) invirtió en dos años más de 147 millones de pesos para sustituir 38 escaleras eléctricas en las líneas 3, 7, 8 y 9 del Metro.

Vía transparencia, informó a EL UNIVERSAL que en 2024 llevó a cabo el proyecto denominado Adquisición de escaleras electromecánicas a instalarse en diversas estaciones de las líneas 3, 7 y 9 del Metro, con un monto de 75 millones 657 mil 514 pesos. Los equipos que se instalaron fueron 18.

Mientras que en 2025 se adquirieron 20 equipos con un costo de 71 millones 862 mil 773 pesos. El año pasado se colocaron también en las líneas 7, 8 y 9.

En el desglose de la ubicación de la infraestructura, detalló que las 18 escaleras se encuentran en estaciones de las líneas 3, 7 y 9: Centro Médico, con cuatro; Barranca del Muerto, seis; Mixcoac, dos; Polanco, cuatro, y Puebla, dos.

En 2025 las estaciones de las rutas 7, 8 y 9 del Metro que cuentan con nuevos equipos son: Camarones, ocho; Tacuba, cuatro, y Bellas Artes, Pantitlán, Centro Médico y Patriotismo, con dos cada una.

Sobre las averías que se han presentado en estos últimos años, el Metro detalló que en 2024 se tuvieron reportes en 436 escaleras electromecánicas, mientras que en 2025 fueron 418.

Mientras que del 1 al 26 de enero de este año se recibieron reportes de anomalías en 202 escaleras electromecánicas.

El pasado 22 de enero, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, entregó las 20 escaleras electromecánicas comprometidas en 2025, y dio a conocer la sustitución de 120 equipos de este tipo para 2030, es decir, 20% estimado por año.

El director del Metro, Adrián Rubalcava, mencionó que se estableció un contrato multianual por 830 millones de pesos, de los cuales se aplicarán 276 millones por año para el mantenimiento de escaleras en todas las estaciones de la red.

Precisó que 54% de las escaleras electromecánicas del Metro cuenta con sensores que permiten supervisar y monitorear el funcionamiento de los equipos.

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