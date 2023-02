Metro CDMX: Vinculan a proceso por homicidio y lesiones a conductor de tren de Línea 3

Un juez de Control determinó vincular a proceso a Carlos Alfredo N, conductor del Metro implicado en el accidente del pasado 7 de enero en Línea 3.

Lugo de 7 horas de audiencia y tras denegar la nulidad del proceso propuesta por el abogado, Christopher Estupiñan, el juzgador encontró elementos necesarios para vincularlo por los delitos de homicidio y lesiones culposas.

La medida cautelar impuesta continua bajo debate así como los meses para el cierre de la investigación.

El imputado participó en la audiencia vía remota debido a que se encontraba hospitalizado por una intervención.

Resultados de la investigación tras choque de trenes en Línea 3

El pasado 27 de enero, el vocero de la fiscalía capitalina, Ulises Lara, informó que la investigación por el accidente de la Línea 3 del Metro arrojó que fue producto de quema dolosa de cables eléctricos, y una conducción negligente.

Dijo que estos dos aspectos, fueron las causas del accidente en donde una mujer de nombre Yaretzi perdió la vida.

Foto: Yaretzi, fallecida tras choque de trenes

En la investigación hallaron que en la zona oriente de la estación Potrero, la quema de cables arrojó un problema en la señalética que fue alertada el 6 de enero. Con esta alerta, el pilotaje debía realizarse de manera automática y no manual.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el conductor del tren 24 no se apegó a los lineamientos contenidos en sus manuales técnicos. Excedió el límite de velocidad en Conducción Manual Restringida (CMR) y cambió a conducción en Pilotaje Automático, cuando está prohibido en marcha de seguridad. No se comunicó en ningún momento al Puesto de Control Central (PCC) para notificar el cambio de tipo de conducción y no realizó ninguna maniobra para detener el tren y evitar el hecho.

Por lo anterior, el pasado 27 de enero, se procedió a la judicialización y orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de homicidio y lesiones, ambos culposos, en contra de Carlos Alfredo "N", conductor del tren 24.

¿Qué pasó en la Línea 3 del Metro?

El pasado 7 de enero, se registró el choque de dos trenes de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México que dejó 106 personas lesionadas y el fallecimiento de una joven de 18 años identificada como Yaretzi Adriana Hernández Fragoso.

El accidente se suscitó entre las estaciones La Raza y Potrero a las 9:38 horas.

En una grabación a la cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, se muestran los vagones impactados, los cuales corresponden a las unidades 23 y 24 del Metro.