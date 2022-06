Mensajes de apoyo de Ebrard y Monreal tras contagio de Covid de Claudia Sheinbaum

Luego de darse a conocer la noticia sobre que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tiene Covid-19 por segunda vez, algunos políticos enviaron mensajes de apoyo y pronta recuperación vía Twitter.

Entre los cuales se encuentran el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, y Ricardo Monreal, Presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado (Jucopo), compañeros de bancada y que abiertamente han expresado sus intenciones de contender por la candidatura presidencial de Morena para 2024.

El Canciller Ebrard escribió en la red social: “Pronta recuperación y ánimo Claudia!!”.

Leer también: Sheinbaum da positivo a Covid; "no se puede vencer a quien no sabe rendirse", dice

Pronta recuperación y ánimo Claudia!! — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 16, 2022

Mientras que el Senador Monreal confirmó estar enterado del contagio de Covid de la Jefa de Gobierno, afirmando que Sheinbaum continúa trabajando de manera remota: “Nuestra nuestra ciudad la necesita”, finalizó.



Tuve conocimiento de que la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum (@Claudiashein), se encuentra trabajando vía remota tras su contagio de COVID-19. Le deseo pronta recuperación; nuestra ciudad la necesita. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 16, 2022



Leer también: Contagio de Covid tira evento de Sheinbaum con AMLO; Batres, en constante comunicación



Sheinbaum se contagia por segunda vez de Covid

La jefa de Gobierno informó por medio de Twitter que dio positivo de nueva cuenta a Covid-19.

“Les informo que salí positivo a COVID. Me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse", escribió Sheinbaum, por la noche.



Les informo que salí positivo a COVID. Me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 16, 2022

Esta es la segunda vez que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México da positivo al virus de coronavirus, pues en octubre de 2020 también anunció que se encontraba contagiada, por lo que estaría trabajando en aislamiento.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

bmc