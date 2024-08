Luego de que Intertek Testing Services, una empresa contratada por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) capitalina, llevara a cabo los estudios de caracterización del suelo en 154 hectáreas de la alcaldía Gustavo A. Madero, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, informó que se reducirá el análisis a 10 puntos dentro de cinco o seis hectáreas, con el fin de medir el nivel de contaminación debido a que están muy cerca del ducto de turbosina huachicoleado en mayo pasado en Avenida 604.

“Se redujo muchísimo la superficie que pensaríamos que podría estar contaminada, es decir, de 154 hectáreas que pensábamos, prácticamente terminamos en cinco a seis hectáreas”, dijo Myriam Urzúa al salir de una reunión con vecinos de la Gustavo A. Madero, en el Bosque de Aragón.

Indicó que el primer informe que entregó la Sedema capitalina arrojó 10 puntos de contaminación, localizados a través de 60 sondeos, a 30 centímetros de profundidad del suelo, muy cerca de donde se encontraron tres tomas clandestinas en Avenida 604, por lo que podrían tener mayor contaminación que los otros que no están tan cerca de esa zona.

La titular de la SGIRPC dio a conocer hace dos semanas que la Sedema contrató a Intertek Testing Services, una empresa especializada en sondeo y análisis de contaminantes, para realizar los estudios de caracterización del suelo en colonias afectadas por el huachicoleo de un ducto de turbosina que pasa por Avenida 604, con el fin de localizar la “mancha de contaminación”.

“Eso no significa que haya un problema mayor, muchas veces puedes tener algún tipo de contaminación, pero si no traspasa la normativa no hay ningún problema”, indicó la funcionaria.

Esta normativa refiere que cuando se rebasan las 200 partes por millón (ppm) de hidrocarburo se considerará contaminación por ser una zona habitacional, explicó Urzúa hace dos semanas.

Señaló que los resultados de estos 10 puntos en los que Intertek Testing Services se va a enfocar estarán listos dentro de dos semanas más. “Dos semanas, porque queremos dar a los vecinos la información fidedigna”, refirió.

Una vez analizados estos puntos para conocer en qué medida está presente el hidrocarburo, Pemex realizará la remediación del suelo, con lo que cambiará la superficie afectada y colocará una nueva.

En tanto, previo a que Pemex coloque el tramo de cinco kilómetros de ducto, a 25 metros de profundidad, en Avenida 604, donde se realizaron las tomas clandestinas de turbosina, la titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa, informó que la paraestatal está realizando la colocación de tubos flexibles temporales a dos metros y medio de profundidad. “Están poniendo tubos temporales justamente en los lugares donde hubo tomas clandestinas y donde hubo vandalización”, dijo.

