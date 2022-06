“Me gustaría que reconozcan la labor del policía”

“¡Ya estuvo!”, gritó el delincuente lesionado por el arma del oficial Medina, de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), quien el viernes pasado impidió un robo en calles de la colonia Portales, en la alcaldía Benito Juárez.

Por seguridad sólo se le puede nombrar como oficial Medina, porque dos delincuentes que participaron en el atraco siguen prófugos al dejar a su suerte con el botín al sujeto de 19 años que enfrentó con un arma al policía.

Para él fueron segundos valiosos, en los que únicamente le importó detener al sujeto y evitó el miedo mientras forcejeaba con él. Y es que luego de cometer el delito, el joven intentó pasar desapercibido, pero no para la víctima quien enseguida lo reconoció. “Empiezo a visualizar el perímetro, cuando me percato de la persona, le pregunto al ciudadano si esa era la persona, me dice que sí, y en ese momento corro y marco el alto. Se detiene y le digo que le haré una inspección ya que lo señalaban como probable delincuente.

“Al acercarme más su actitud fue renuente, me decía por qué (…) en ese momento saca un arma de entre su ropa. Yo me abalanzo, le dije que se tranquilizara, que soltara el arma. Se negaba a soltarla y en el mismo forcejeo apunta hacia mi pierna y suelta un disparo”, narra el oficial.

Fortuna o no, traía su placa en uno de sus bolsillos, y justo ahí hizo impacto la bala, generando una presión que no evitó que el policía retrocediera.

“No fue miedo, simplemente, mi reacción fue tratar de [evitar] que fuera a hacer un disparo, quitarle el arma, nunca pensé que me fuera a disparar, pero desafortunadamente disparó y tuve que actuar de la misma manera”.

Él sí hirió al delincuente, quien espantado gritó: “¡Ya estuvo!”.

“Al ver que ya estaba en peligro mi vida, desenfundo mi arma y actúo. Aseguro a la persona y con las cosas más tranquilas, veo que está herido y pido los servicios de emergencias y apoyo de mis compañeros”, dice.

Sus palabras son tranquilas, tras 48 horas de estar bajo resguardo en lo que se resolvía la situación jurídica del delincuente, Medina cuenta lo sucedido, pide que los capitalinos vean el trabajo de los policías en las calles y se les reconozca, porque trabajan para resguardar esta Ciudad.

El oficial Medina calmó a su familia, les dijo que estaba bien y las veces que sean necesarias arriesgará su vida. “Ese es mi trabajo, me gustaría que la ciudadanía lo agradeciera”, y eso hizo la víctima, agradecerle que recuperó sus pertenencias.