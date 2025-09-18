Para este año el Fideicomiso del Centro Histórico destinará más de 25 millones de pesos en la rehabilitación y restauración de templos ubicados en el primer cuadro de la capital, los cuales fueron afectados por el terremoto del 19 de septiembre de 2017.

Según lo publicado en la Gaceta Oficial, el Fideicomiso ejercerá 25 millones 182 mil 538 pesos para atender daños ocasionados por el sismo en cuatro templos.

Se trata de los templos de San Lorenzo Mártir, San Juan de Dios, de la Santísima Trinidad, de Nuestra Señora de Loreto.

El documento refiere que estos trabajos serán de continuidad, por lo que se destinarán 10 millones de pesos al Templo de Nuestra Señora de Loreto; 11 millones 500 mil a la Santísima Trinidad.

Así como 2 millones 382 mil 538 pesos al Templo de San Juan de Dios y un millón 300 mil para el Templo de San Lorenzo Mártir.

