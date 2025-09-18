Más Información

La UIF incluye a “La Mayiza” en su lista de personas bloqueadas en el sistema financiero mexicano

La UIF incluye a “La Mayiza” en su lista de personas bloqueadas en el sistema financiero mexicano

Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum

Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum

Hernán Bermúdez Requena se encuentra en Colombia y en algún momento ya partirá para México, reporta Sheinbaum

Hernán Bermúdez Requena se encuentra en Colombia y en algún momento ya partirá para México, reporta Sheinbaum

Canciller De la Fuente recibe en el AIFA a primer ministro de Canadá, Mark Carney

Canciller De la Fuente recibe en el AIFA a primer ministro de Canadá, Mark Carney

Trump rechaza que suspensión de Jimmy Kimmel sea por censura y dice que "no tenía talento"

Trump rechaza que suspensión de Jimmy Kimmel sea por censura y dice que "no tenía talento"

Sin acuerdo todavía con el gobierno de EU, concluye audiencia de Caro Quintero en Nueva York

Sin acuerdo todavía con el gobierno de EU, concluye audiencia de Caro Quintero en Nueva York

Para este año el Fideicomiso del destinará más de 25 millones de pesos en la rehabilitación y restauración de templos ubicados en el primer cuadro de la capital, los cuales fueron afectados por el terremoto del 19 de septiembre de 2017.

Según lo publicado en la Gaceta Oficial, el Fideicomiso ejercerá 25 millones 182 mil 538 pesos para atender daños ocasionados por el sismo en cuatro templos.

Lee también

Se trata de los templos de San Lorenzo Mártir, San Juan de Dios, de la Santísima Trinidad, de Nuestra Señora de Loreto.

El documento refiere que estos trabajos serán de continuidad, por lo que se destinarán 10 millones de pesos al Templo de Nuestra Señora de Loreto; 11 millones 500 mil a la Santísima Trinidad.

 Así como 2 millones 382 mil 538 pesos al Templo de San Juan de Dios y un millón 300 mil para el Templo de San Lorenzo Mártir.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses