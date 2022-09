Martí Batres pide que marcha por desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sea pacífica

El Gobierno de la Ciudad de México llamó a los asistentes de la marcha de hoy por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a que sea pacífica; aseguró que los elementos policiacos no caerán en provocaciones y no reprimirán.



En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, Martí Batres, informó que hoy habrá nueva movilización frente al Campo Militar Número 1, “vienen en varios camiones y la instrucción es no caer en provocaciones, no reprimir.

Hay libertad de manifestación y hacemos un llamado a que la movilización sea pacífica. No debe haber actos de violencia, esto desprestigia a los propios movimientos”.



La movilización de hoy se prevé a las 11:00 horas.

Lee también En segunda plática con suscriptores de EL UNIVERSAL Plus, Silber Meza detalla caso Ayotzinapa

Un pequeño grupo los causantes de actos de violencia

Respectó a la movilización de ayer de 600 elementos frente a la Fiscalía General de la República, el Secretario de Gobierno destacó que el mitin fue pacifico y remarcó que no hubo enfrentamiento entre los manifestantes y la policía.



Dijo que un grupo de no más de 40 personas realizaron actos de violencia, lanzando petardos, “fueron lastimados 13 elementos de la policía capitalina”.



Aseguró que no fue un enfrentamiento, sino un grupo pequeño que mostró actos de violencia “no hubo manifestantes golpeados, ni lesionados. Fueron solo policías lastimados, ninguno de gravedad”.



Indicó que este lunes se realizará otra marcha por el octavo aniversario de la desaparición de los normalistas.



Apuntó que hoy habrá una reunión con padres de los normalistas a fin de determinar el operativo que seguirán.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más

vcr/cls