El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dijo que no darán una ampliación presupuestal al Instituto Electoral capitalino (IECM) para el pago de prerrogativas a los partidos políticos, ya que tienen los recursos suficientes y hasta les "sobran" tras la reforma aprobada en el Congreso local.

"Con la reforma que se hizo alcanza bien para que se pague las prerrogativas a los partidos políticos, es más la entrega de las prerrogativas a los partidos políticos es una obligación constitucional del instituto, que el instituto se gaste en su burocracia interna mil millones de pesos no es una obligación constitucional (...) Ellos tienen su presupuesto para pagar las prerrogativas a los partidos políticos y para su propia operatividad interna en un año no electoral, tienen recursos suficientes y hasta les sobran".

Agregó: "El Gobierno de la Ciudad no va a dar ampliaciónes presupuestales al Instituto", comentó en conferencia de prensa.

Lo anterior ante los señalamientos de los líderes del PAN y Movimiento Ciudadano de que las reformas al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no resuelven el pago de prerrogativas a partidos políticos para el último trimestre debido a una deficiente presupuestal del organismo electoral local.

Reforma al IECM no fue propuesta por el gobierno, dice Batres

Martí Batres explicó que fueron integrantes del IECM quienes propusieron realizar una reforma a la Ley, por lo que no fue una idea de la administración local ni lesgisladores para adelgazar estructura y garantizar el pago a los partidos políticos.

"(...) Al tratar otras medidas de autoridades, el Instituto se encontró con que no podía hacerlo porque había órganos que no podía adelgazar ya que estaban impuestos por la ley... entonces lo que hizo el Instituto, o personas del Instituto que no menciono en este momento, no se trata de balconear a nadie, fue plantear una reforma a la Ley para liberar recursos y garantizar que se puedan pagar las prerrogativas a los partidos".

A pregunta expresa sobre cuándo comenzarán los recortes de plazas en el IECM en las áreas que van a desaparecer, el secretario de Gobierno comentó que será en 90 días tras su publicación y que ese trabajo estará a cargo del propio Instituto.

