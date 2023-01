Por medio de redes sociales, diversos internautas mostraron su descontento en contra de los comerciantes del paradero de Indios Verdes debido a que se negaron a ayudar a la familia de María Ángela Olguín.

María Ángela desapareció el pasado jueves 19 de enero cuando esperaba a que su mamá saliera de los baños públicos, y fue encontrada el día de ayer a las 4 de la tarde en la ciudad de Nezahualcóyotl.

A través de la red social Twitter, algunos cibernautas reprocharon la falta de apoyo para avanzar en el caso y las investigaciones sobre la desaparición de la menor de edad “nadie se acercó a ayudarla, ninguno de ellos se unió a la causa, sin embargo, siguieron operando con normalidad”.

Además, criticaron la falta de empatía ante los demás transeúntes del paradero “No más compras a estos comerciantes que si quieren que la gente los apoye, les consuma, pero que no son recíprocos y se amparan en el crimen y la corrupción para creerse los reyes intocables de todo".

Una de las usuarias exige seguridad y exige respuestas, para que quiten a los comerciantes del paradero, “Por las que tenemos que pasar por Indios Verdes para llegar a nuestras escuelas y trabajos, por lo que tuvo que vivir María Ángela y su familia”.



Proponen quitar a comerciantes del paradero Indios Verdes

Por medio de Twitter, diversos usuarios exigen quitar los comerciantes del paradero del metro Indios Verdes, debido a que presuntamente no proporcionaron los videos de las cámaras de vigilancia.

Por lo cual, algunos usuarios los acusan de estar coludidos con las personas que participaron en el secuestro de la joven de 16 años, María Ángela Olguin. “Ya apareció María Ángela, nunca olvidemos que los comerciantes no apoyaron a la familia, ni brindaron datos que ayudarán a su localización”.

Otra internauta pide que no se olvide que las autoridades y los comerciantes son presuntos cómplices de los secuestradores “María Ángela Olguín, no me imagino el horror por el que pasó estás últimas horas. Esta victoria le pertenece al poder de la organización de su familia y amigos”, escribió.

Otro usuario afirma que los comerciantes agredieron a las feministas y medios de comunicación durante las protestas para encontrar con vida a María Ángela Olguín “Los comerciantes y choferes del paradero de Indios Verdes agredieron a feministas y medios de comunicación que cubrimos la exigencia de que aparezca con vida María Ángela Olguín, mientras los pocos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana viendo y sin frenar esto, ¿o será que aquí les da miedo?”.

Piden investigar a comerciantes del paradero de Indios Verdes

De acuerdo con sus familiares, quienes vieron algunos videos de las cámaras del C5 cercanas al lugar de los hechos, aseguraron que la joven fue llevada por un hombre, pues fue "jalada" del brazo por una persona y desde entonces no se supo nada de ella.

Ante la negativa de los comerciantes al no prestar los videos de sus cámaras de seguridad, algunos internautas de la red social Twitter piden que los comerciantes del paradero de Indios Verdes sean investigados.

“Seguramente la escondieron en un local del paradero, los comerciantes deberían ser investigados”, además los usuarios informan que entre los comerciantes están los secuestradores, además de tráfico de sustancias ilegales.

