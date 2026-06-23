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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este martes 23 de junio se tiene previsto una marcha de juzgadoras y juzgadoras cesados por la reforma al Poder Judicial. Partirán del Senado de la República y del Monumento a la Revolución a las 9:30 horas rumbo a la Secretaría de Gobernación por el incumplimiento de indemnizaciones y pensiones constitucionales por parte del Órgano de Administración Judicial.
Resistencia MX marchará a las 10 horas del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación en apoyo a las familias buscadoras que siguen esperando respuestas, verdad y justicia.
El Frente Mexiquense en Defensa de la Vivienda marchará a las 9:30 horas desde el Parque de la Bombilla, están en contra de la reforma judicial aprobada el 15 de septiembre de 2024, argumentando que cuentan con las pruebas de las fallas que siguen afectando el acceso a la justicia a mexiquenses.
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El Movimiento de Lucha Triqui realizará una marcha a las 11 horas, del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación, para exigir la libertad de uno de sus agremiados y justicia para sus compañeros asesinados.
Alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se manifestarán en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, a las 13 horas, para dar un informe sobre el avance del movimiento y de las mesas de trabajo, así como su plan de acción a seguir.
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El grupo Hasta Encontrarlos se manifestará a las 17:30 horas en la Secretaría de Gobernación por el caso de la desaparición forzada de los líderes sociales y militantes del Ejército Popular Revolucionario desaparecidos el 25 de mayo del 2007 en el Estado de Оахаса.
LL
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