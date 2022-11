Este miércoles 23 de noviembre se prevén varias manifestaciones, entre estas, motociclistas volverán a manifestarse contra modificaciones al reglamento de tránsito y tianguistas de Ecatepec realizarán una caravana y bloqueos por la falta de agua y seguridad pública.

Manifestaciones de este miércoles en CDMX

Motociclistas Unidos de la Ciudad de México

Hora: 16:00

Lugar: Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) Av. Álvaro Obregón No. 269, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc

Demanda: Manifestación “No más muertes en moto”, en protesta por la nueva disposición del Reglamento de Tránsito para motociclistas que circulan por la Ciudad de México, que presuntamente atenta y agrede la condición de usuario vulnerable.

Comunidad Indígena Otomí Residente en la Ciudad de México

Hora: 11:00

Lugar: Secretaría de Gobierno Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Demanda: Exigen un alto a la indiferencia por parte del Gobierno de la Ciudad de México, al no atender su demanda de derecho a la vivienda digna y sobre la expropiación reciente de Zacatecas No. 74

Organizaciones en apoyo: Unión Popular Revolucionaria “Benito Juárez” (UPREZ-BJ) y “Emiliano Zapata (UPREZ-EZ).

Caravanas y bloqueos

Federación de Organizaciones de Tianguis, Mercados, Vía Pública, Transporte y Prestadores de Servicios del Estado de México

Hora: Durante el día

Lugar: De Av. Río de los Remedios y Pedro Galán s/n., Col. CTM El Risco, Alc. Gustavo A. Madero al Zócalo de la Ciudad de México

Demanda: Realizarán una caravana para exigir atención a las demandas de falta de agua, seguridad pública, servicios públicos y tránsito estatal, lo anterior derivado del incumplimiento por parte del Gobierno del Municipio de Ecatepec de Morelos

Posible ruta: Av. Centenario-F.C. Hidalgo-Av. Canal del Norte-Av. Paseo de la Reforma-Av. Juárez-Eje Central Lázaro Cárdenas-5 de Mayo-Plaza de la Constitución

Cultural

XXII Edición de la Copa del Mundo Qatar

Hora: Durante el día

Inicia: Explanada al Monumento a la Revolución

Fecha: Del 13 de noviembre al 20 de diciembre de 2022



