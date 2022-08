Magistrados del TEEM determinan que Rigoberto Vargas debe ser reincorporado como militante

Toluca, Méx.- Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) determinaron que el diputado Rigoberto Vargas Cervantes debe ser reincorporado como militante, pues el proceso por el que había sido destituido no fue correcto. Esta determinación no abarca su integración como integrante de la bancada, y menos aún como ex coordinador de este grupo parlamentario.

“Se declara fundado el agravio relacionado con la violación al debido proceso y su vulneración a la garantía de audiencia, toda vez que quedo demostrado que las notificaciones ojo cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa electoral. Se propone revocar la resolución”.

Después de analizar el juicio JDCL/324/2022, por unanimidad los magistrados determinaron revocar el acto impugnado y ordenaron se devuelvan al diputado sus derechos políticos como militante de este instituto político.

Incluso advirtieron, que en caso de incumplimiento por parte de la Comisión Estatal de Afiliación, se impondrán medidas de apremio.

El magistrado Victor Oscar Pasquel, aclaró que se violó la garantía de audiencia del denunciado, porque la notificación no fue conforme a derecho.

De ahí que se propuso revocar la resolución, y restituirlo como militante, además de vincular a la Comisión Estatal de Afiliados para que lo reincorporen como militante, lo mismo que reponer el procedimiento de queja para que se respeten formalidades del debido respeto.

“Eso quiere decir que si permanece la denuncia por cuestiones intrapartidistas, pues se tendrá que reponer el proceso y la parte denunciante decidirá si se mantiene la denuncia de expulsión del actor”.

Aclaró que el proyecto no abarca su integración como integrante de la bancada, y menos aún en su calidad de coordinador.



